Match de football solidaire pour les Whirlpool à Amiens

Les salariés de Whirlpool ont délaissé leur piquet de grève le temps d'un match de football amical ce lundi 1er mai, au parc de la Hotoie à Amiens, contre l'équipe de Picardie Debout, le mouvement de François Ruffin. Une caisse de solidarité permettait de récolter des dons.

Une quinzaine de salariés ont laissé les tracts et les banderoles de coté pour enfiler des crampons et un maillot noir floqué Whirlpool. Ils étaient opposés à l'équipe de Picardie Debout, le mouvement de François Ruffin, candidat aux législatives dans la 1ere circonscription de la Somme. "On était à leurs côtés toute la semaine pendant leur grève et on a eu l'idée de ce match pour leur changer les idées. Un 1er mai, fête du travail, s'est encore plus symbolique", raconte Florian Cauquil de Picardie Debout.

Victoire 5-3 de Picardie Debout. Mais le résultat est anecdotique pour Christophe, 26 ans chez Whirlpool: "On n'a pas beaucoup dormi ces dernières semaines mais on se fait plaisir, ça permet de s'évader un peu". Un moment de détente avant une nouvelle réunion entre l'intersyndicale et la direction de l'usine de sèche-linge amiénoise ce mardi soir, à l'inspection du travail à Amiens, à propos du plan de sauvegarde de l'emploi.

Les joueurs n'ont pas ménagé leurs efforts. © Radio France - Hugo Brisset

François Ruffin, réalisateur de "Merci Patron!", avait ramené son César, présenté à l'occasion de ce match de football comme la coupe du monde. Les salariés de Whirlpool étaient nombreux dans le public. "On a du courage et on se bat, même sur le terrain", s'exclame Maria.

Une initiative solidaire

La centaine de spectateurs présents pouvaient déposer des dons dans une caisse de solidarité, pour aider les salariés dont l'usine est menacée de fermeture au 1er juin 2018. Il est aussi possible d’aider les Whirlpool en faisant un don sur le site Leetchi. Un peu plus de 9000 euros ont déjà été collectés à ce jour.