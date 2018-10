Maternité du Blanc : avec sa femme enceinte, il simule le trajet jusqu'à Poitiers

Par Simon Soubieux, France Bleu Berry, France Bleu Poitou et France Bleu

La maternité du Blanc est fermée depuis plus d'une semaine. Les femmes enceintes doivent désormais accoucher à l'hôpital de Châteauroux, ou à celui de Poitiers. Alexandre et sa femme enceinte de six mois habitent à la frontière entre l'Indre et la Vienne. Ils ont simulé le trajet jusqu'à Poitiers.