Mathieu Klein : "Des échanges fermes avec Valvital" sur le fonctionnement de Nancy Thermal

Quand les curistes vont-ils pouvoir revenir à Nancy ? Alors que l'espace Santé du complexe Nancy Thermal est fermé depuis une semaine à cause de problèmes de conformité de l'eau, un conseil d'administration extraordinaire a eu lieu ce jeudi 24 août à la demande de la métropole du Grand Nancy. L'occasion pour l'exploitant Valvital de donner sa feuille de route pour rétablir la situation. Un nouveau conseil d'administration est prévu le 14 septembre prochain pour faire le point.

Les échanges ont été fermes et constructifs, explique le maire de Nancy et président de la Métropole Mathieu Klein : "c'est un conseil d'administration qui a permis d'avoir des échanges fermes sur les attentes et les exigences du Grand Nancy à l'égard de Valvital et de construire un chemin pour trouver des solutions pour résoudre la question de l'exploitation de Nancy Thermal et résoudre structurellement les problèmes techniques". Mathieu Klein qui rappelle que près de 100 millions d'euros d'argent public ont été investis.

Pas de date de reprise pour l'instant

Pour l'heure, aucune date de reprise des cures n'est communiquée. Il faut aller vite mais ne pas se précipiter souhaite le président du Grand Nancy Mathieu Klein : "je souhaite qu'on prenne le temps nécessaire pour que quand nous reprendrons, ce sera avec la certitude que la situation est stabilisée [...] Je souhaite une reprise progressive". Il y a quelques jours, Valvital envisageait de prolonger la saison thermale jusqu'à la fin du mois de décembre.