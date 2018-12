Matinale spéciale ce mardi : France Bleu Berry met la main à la pâte !

France Bleu Berry met la main à la pâte ! Ce mardi, entre 6 heures et 9 heures, la matinale est réalisée depuis la boulangerie-pâtisserie-snacking de Benoît et Diarra Autissier, avenue de la Châtre à Châteauroux. L'ocassion de donner un coup de projecteur sur ce secteur.

Châteauroux

Ce mardi, la matinale de France Bleu Berry, entre 6 heures et 9 heures, sera réalisée en direct depuis la boulangerie-pâtisserie-snacking de Benoît et Diarra Autissier à Châteauroux. Un magasin de 110 mètres carrés, 200 pour le laboratoire et la volonté de faire évoluer le concept de la boulangerie avec un espace dédié à la consommation sur place. Tout au long de cette matinale, France Bleu Berry donne un coup de projecteur sur ce secteur : les meuniers, les artisans, ceux qui ferment et ceux qui ouvrent. On parlera aussi des difficultés de ces artisans boulangers à trouver des apprentis. Nous sommes aussi allés à votre rencontre, vous en tant que consommateurs. Et puis à l'occasion de cette matinale, Benoît Autissier offrira aux auditeurs de France Bleu Berry des petits-déjeuners...soyez à l'écoute ce mardi entre 6h et 9h !

A 7 heures 15, nous évoquerons la situation des artisans-boulangers avec Stéphane Rolland, président de la fédération régionale. A 7 heures 45, Benoît Autissier nous en dira plus sur son métier et son enteprise. Le zoom de la rédaction à 6h15 et 8h15, sera consacré au dernier artisan-meunier de l'Indre Christophe Chaussé installé à Saint-Denis-de-Jouhet dans le Boischaut-Sud. Dans sa famille, on est meunier de génération en génération.

Dans les campagnes, la boulangerie est considérée comme un véritable poumon économique. Et lorsqu'un commerce est menacé de fermeture, l'inquitéude est grande évidemment. C'est notament le cas à Coust dans le Cher, près de Saint-Amand-Montrond. Le boulanger de ce village de 450 habitants doit partir en retraite début février, et pour l'instant il n'a pas trouvé de repreneur. France Bleu Berry est allé à la rencontre de cet artisan

Matinale spéciale depuis la boulangerie de Benoît Autissier ce mardi entre 6 heures et 9 heures : Philippe Verron et Kévin Blondelle mettent la main à la pâte !