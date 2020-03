Matinale spéciale coronavirus ce vendredi sur France Bleu Drôme Ardèche

Le coronavirus est "la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle", a estimé ce jeudi soir Emmanuel Macron lors d'une allocution télévisée. Le président de la République a annoncé la fermeture des écoles, lycées, université ainsi que des crèches à partir de lundi. Il demande aux Français de limiter leurs déplacements au strict nécessaire, aux personnes âgées de plus de 70 ans et aux personnes fragiles ou handicapées de rester chez elles, aux médecins et aux soignants de se mobiliser au maximum.

France Bleu Drôme Ardèche est en matinale spéciale ce vendredi pour détailler et décrypter ces annonces, avec les personnels soignants, les enseignants, les entrepreneurs... La députée LREM de la Drôme, Mireille Clapot, et le docteur Leicher, médecin généraliste, seront nos invités.

Et nous vous donnons la parole, entre 8h10 et 8h30 : Et vous, que pensez-vous de la situation ? Le président de la République a-t-il raison de fermer les écoles ? Est-ce que cette épidémie vous inquiète ? Est-ce que vous avez déjà changé vos habitudes pour protéger les personnes les plus fragiles ? On attend vos avis, vos témoignages au 04 75 40 10 10.

Écoutez l'édition spéciale de France Bleu Drôme Ardèche dès 6h :