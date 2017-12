Matinale spéciale en immersion dans le TER sur la nouvelle ligne Brest/Quimper

France Bleu Breizh Izel vous emmène à bord des TER sur la nouvelle ligne entre Brest et Quimper. Après un an de travaux de modernisation, la Cornouaille et le Léon sont de nouveaux reliés par les rails. Matinale spéciale jusqu'à 9h ce lundi matin !

Les premiers trajets commerciaux ce lundi matin

Enfin, après des années de discussions, de négociations, la ligne Brest-Quimper est enfin rouverte à la circulation après un an de travaux. 3600 voyageurs au moins ont profité de la gratuité du trajet ce dimanche. Ce lundi matin, place aux premiers trajets commerciaux.

France Bleu Breizh Izel est dans le train pour vous faire vivre cette réouverture ! Rendez-vous toutes les 15 minutes sur votre radio.