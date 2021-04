Matines à Montdidier ferme ses portes ce vendredi

L'annonce de la fermeture de l'usine date du mois de janvier. Le groupe Matines expliquait alors vouloir produire 100% d’œufs bio d'ici à 2025 et que le site de Montdidier ne permet pas cette évolution. Des explications que les salariés ont du mal à entendre.

Beaucoup se sentent abandonnés, comme Aurore qui n'a pas toutes les réponses à ses questions. "Quand je vais voir la direction j'ai l'impression de déranger. Et aux ressources humaines, ils ne savent pas nous répondre." Aurélie, 12 ans chez Matines aura un pincement au coeur à la sortie de l'usine. "On avait nos habitudes, c'était notre quotidien".

Les salariés n'ont toujours pas reçu leurs lettres de licenciement

Ils sont nombreux à se demander si ils doivent venir travailler lundi ou pas. "Je ne veux pas qu'on m'accuse d'abandon de poste" précise Aurélie. "En plus on devait fermer le 31 mars, et à la dernière minute on nous a dit qu'on allait travailler deux semaines de plus, il y a avait encore des commandes à honorer".

Le groupe Cocorette de Doullens va se charger de conditionner les œufs des producteurs locaux

Ils sont une dizaine à travailler avec Matines à Montdidier. Leurs œufs seront maintenant récupérés par Cocorette. En échange Matines va conditionner les oeufs de Cocorette sur son site en Bretagne.

Les salariés pensent finir le travail ce midi . La direction leur a proposé de faire un barbecue pour marquer le coup.