Maubeuge : deux nouveaux Kangoo seront produits par l'usine MCA

Renault l'annonce ce jeudi matin dans un communiqué : quatre nouveaux véhicules Kangoo seront prochainement produits et commercialisés. Deux d'entre eux seront fabriqués à l'usine MCA de Maubeuge. Un soulagement pour le site de la Sambre, qui craignait de voir partir sa production vers Douai.

Les 2000 salariés de l'usine MCA de Maubeuge sont soulagés. Les deux futurs Kangoo seront bien produits sur leurs chaînes. Le groupe Renault l'a confirmé ce jeudi matin.

Le site maubeugeois fabriquera deux des quatre nouveaux véhicules, un van pour les professionnels, et le traditionnel Kangoo familial, troisième génération. Renault ne précise par la quantité, et ne détaille pas le calendrier de production. De plus amples informations seront données au printemps 2021.

Craintes pour l'emploi

En mai dernier, des milliers de personnes avaient manifesté devant l'usine de Maubeuge, craignant un départ de la production du Kangoo vers Renault Douai. Cette annonce a donc de quoi rassurer les salariés.