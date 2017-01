Mauléon : l'expérimentation "Territoires zéro chômeur" lancée

15 salariés vont ce mardi faire leur première journée de travail à l'ESIAM, entreprise solidaire d'initiative et d'action du Mauléonais. Tous des chômeurs de longue durée. Le Grand Mauléon a été sélectionné pour faire partie des dix "Territoires zéro chômeur".

"Je ne me sentirai plus exclue, je vais travailler, me rendre utile", se réjouit Sylvie Journaud. Cette ancienne assistante maternelle au chômage depuis 2013 après des problèmes de dos doit être embauchée à la fin du mois mais cette Mauléonaise de 57 ans sera là dès le démarrage. "Cela me tient à coeur".

Créer une entreprise et embaucher en CDI des chômeurs de plus d'un an qui pourraient faire des travaux utiles au niveau local, c'est le principe des territoires zéro chômeur. Le projet de loi devient donc maintenant une réalité avec l'ESIAM (entreprise solidaire d'initiative et d'action du Mauléonais).

Les choses à faire sont nombreuses. D'abord aménager les locaux, situés dans l'ancienne maison des compagnons à Mauléon. Pour l'instant, les pièces au papier peint défraîchi sont vides. Il va donc falloir tout équiper. Et les salariés vont continuer à élaborer leur projet. Ils sont organisés en groupes de travail : aide à la personne, tourisme, déchets...

"Moi j'apporte des bras"

"On travaille à l'envers. On commence par embaucher les gens, on leur trouve l'activité après", détaille Thierry Pain. Cela pourrait être par exemple travailler pour une association parce qu'elle manque de bénévoles ou de temps.

"Des petits anciens de mon quartier m'ont dit qu'ils aimeraient bien que je vienne pour leur tenir compagnie, faire les carreaux, tout ce que d'autres associations ne font pas", raconte Sylvie Journaud.

Il ne faut pas que cela créé une concurrence déloyale avec les emplois déjà existants dans le public ou le privé. "Le but n'est certainement pas de détourner de l'emploi", assure Thierry Pain. Un comité local pour l'emploi qui va rassembler les institutionnels et des représentants d'entreprises, d'agriculteurs, d'associations y veillera.

La montée en puissance se fera petit à petit. Thierry Pain envisage d'avoir 70 salariés à la fin de l'année.