Maurrin ( Landes) : des conseils canins gratuits à distance, en raison du confinement

A nouveau, certaines professions sont obligées de suspendre leurs activités, en raison du reconfinement. Mais pour garder et fidéliser leur clientèle, ils restent disponibles autrement. C’est le cas d’Aline Saint Sevin à Maurrin : elle est éducatrice et comportementaliste canin. Tous les services à domicile de son entreprise, « Bien dans ses pattes » sont suspendues : éducation canine, comportement canin, pension et promenades individuelles et collectives. Pour être aux côtés de ses clients, elle les conseille, à distance, gratuitement.

Avec cette situation exceptionnelle, elle propose à ses clients à un suivi. Pour cela, elle a mis en place des questionnaires, qui sont l’équivalent des rendez-vous traditionnels, en visuel, sur le terrain. Le but, à travers ces questionnaires, est de conseiller au mieux les propriétaires de chiens à distance, à savoir par téléphone, visio ou encore par écrit.

Aline précise bien que les conseils à distance ne remplaceront jamais une intervention à domicile.

Une adaptation et un projet

C’est naturel pour Aline de proposer ce "Service Après Vente" en quelque sorte. Elle a plus de temps, étant confinée, et elle reste disponible pour sa clientèle. A la différence du confinement au printemps, elle essaie de s’organiser mieux pour être plus présente et ainsi, quand le déconfinement sera annoncé, recommencer à travailler avec les chiens au plus vite dans les meilleures conditions.

Malgré le contexte, son entreprise « Bien dans ses pattes » s’adapte donc avec ce suivi, et peaufine son projet de pension pour chats. En début d’année, Aline lance une activité complémentaire par rapport à ce qu’elle propose depuis 13 ans. Elle pourra répondre à des demandes et apprendre un peu plus sur le comportement félin.

