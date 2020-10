Mauvais signe pour les bourses aux skis des pays de Savoie : Bouget-du-Lac annule à cause de la Covid 19

C'est la mort dans l'âme que le club ski montagne de Bourget renonce à sa traditionnelle et très populaire bourse de vente d'occasion de matériel de ski. Il l'annonce dans un communiqué : "Nous avons repéré chaque point de vigilance et pour tous, avons trouvé des solutions. Par contre, leur mise en œuvre nécessite de très nombreuses manipulations, interventions de nos bénévoles. Nous n’avons pas souhaité prendre de risque et mettre en danger nos bénévoles et visiteurs."

Les organisateurs promettent "de se rattraper l'an prochain".

Chaque année, l'espace de la Traverse est plein à craquer. Ce rouage essentiel de l'économie locale aura-t'il lieu ailleurs ?

C'est déjà un coup dur pour les familles qui s'équipent, surtout pour les enfants qui grandissent chaque année, dans ces lieux d'échanges à bas prix. C'est aussi un coup dur pour les organisations associatives, comme le club de Bourget-du-Lac, qui comptent sur ces ventes pour se financer, notamment les sorties des enfants.