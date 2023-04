Mauvaise nouvelle pour les conducteurs de voitures électriques du Grand Nancy

C'est une nouvelle qui risque de ne pas plaire aux conducteurs de voitures électriques. La Métropole du Grand Nancy a décidé de changer d'opérateur de bornes de recharge, lorsque son contrat avec Izivia, une filiale d'EDF, est arrivé à terme. C'est désormais la société publique Modulo qui prend le relai. Depuis le 20 mars, les bornes sont progressivement remplacées sur les parkings du Grand Nancy. Les tarifs sont également modifiés à compter de ce samedi 1er avril.

La fin des recharges à moindres frais

Avec le changement d'opérateur, c'est la fin des petits prix. L'abonnement illimité à 150 euros par an disparaît, la demi-heure de recharge à 50 centimes également. La société Modulo revoit les tarifs à la hausse, il faudra désormais débourser une une dizaine d'euros pour une charge complète. "On va être à 40 centimes le kWh, explique Patrick Hatzig, vice-président aux Mobilités à la Métropole. Et si on dépasse les quatre heures de recharge, ce sera sept centimes de plus par minute".

La Métropole du Grand Nancy espère ainsi décourager les utilisateurs qui occupent trop longtemps les bornes de recharge. "Ils mobilisent une place qui devrait revenir à un autre usager. On veut les forcer à retirer leur véhicule quand la charge est terminée", précise-t-il.

La faute à la hausse du prix de l'électricité

Si les nouveaux tarifs vont sûrement faire grincer des dents, la Métropole du Grand Nancy assure ne pas avoir le choix avec la hausse des prix de l'énergie. "C'est clair que la hausse du coût de l'électricité y est pour beaucoup, insiste Patrick Hatzig. Les tarifs dataient de 2018, or, en cinq ans, le coût de la vie a augmenté, on en était loin de la tarification normale". Et le vice-président aux Mobilités ajoute : "la Métropole n'a pas à faire cadeau de l'électricité aux usagers".

Aujourd'hui, près de 3.000 voitures électriques circulent dans le Grand Nancy. Un chiffre en constante augmentation, selon les prévisions, 10.500 véhicules électriques devraient circuler dans la Métropole d'ici 2025 et plus de 57.000 d'ici 2035. Pour l'instant, il n'existe qu'une vingtaine de bornes de recharge, notamment à Nancy, Vendœuvres, Laxou et Essey-lès-Nancy.