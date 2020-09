Mauvaise pioche pour BVA Toulouse, repris par un fonds anglais favorable à une délocalisation du siège

C'est Alcentra qui a été choisi pour reprendre l'institut de sondage toulousain BVA. Ce fond de dettes anglais, filiale du fonds d'investissement américain BNY Mellon, a donc eu la préférence du tribunal de commerce qui devait trancher aujourd'hui entre quatre offres de reprise.

à lire aussi La société de sondages BVA en redressement judiciaire, 500 emplois menacés à Balma

C'est la pire des solutions

C'est un coup de massue pour les 500 salariés du siège de BVA, basé à Balma, qui soutenaient l'offre de reprise de la direction actuelle. Devant le tribunal de commerce de Toulouse où la décision a été rendue, plusieurs membres du Comité économique et sociale de l'entreprise affichaient leur déception. "On est très déçu évidemment, il faut maintenant qu'on en discute entre nous", explique une salariée, abattue, la décision à la main. La direction comme les salariés souhaitent prendre un peu de temps avant de réagir.

La direction et les salariés de BVA redoutaient que le tribunal de commerce préfère l'offre d'Alcentra. Cette société n'envisage pas pour le moment de toucher aux effectifs toulousains. La direction d'Alcentra s'engage à garantir les emplois pendant deux ans et à maintenir son siège en France. C'est le projet à long terme du groupe Alcentra qui inquiète les salariés. Il pourrait notamment décider de délocaliser le siège au Luxembourg et la direction en Angleterre.

L'institut de sondages BVA a été placé en redressement judiciaire il y a trois mois.