Max, 28 ans, dort dans son camion à Strasbourg

Max a 28 ans et depuis le mois de juin il vit dans un camion, un Renault trafic à Strasbourg. A la rue depuis l'âge de 19 ans, il avait envie d'avoir un minimum de confort mais pas question pour lui de vivre en appartement, ce serait trop coûteux.

Depuis bientôt dix ans, Max est sans abri. Au mois de juin dernier, il a décidé de s'acheter un camion pour avoir un minimum de confort : "Au bout d'un moment dormir dehors ça devenait compliqué. Aujourd'hui j'ai un minimum de confort, pouvoir rentrer entre guillemets chez moi le soir, me faire à manger, dormir dans un lit. Je suis à l'abri de la pluie et du vent avec le camion. Là j'ai quand même un petit cocon."

Sans chauffage et sans électricité, l'hiver a été rude

Dans les 3 ou 4 mètres carrés de son camion, le jeune homme mange, dort, fait sa toilette : "On est à l'arrière du camion c'est là où je dors, où je mange. J'ai le coin cuisine avec les réservoirs d'eau, mon lavabo, j'ai mon réchaud et là mon armoire à pharmacie où dedans il y a tous les trucs de toilettes et les pansements tout ça médicaments." Avec le peu de place qu'il a dans son camion, chaque chose doit bien être à sa place. Max a construit son propre mobilier, ses vêtements sont rangés dans des bacs à huîtres, son lavabo fait main avec un saladier. Le jeune homme n'a pas eu le temps d'isoler totalement son camion, sans chauffage et sans électricité, l'hiver a été rude : "Le plus compliqué c'est quand on se lève le matin qu'il fait 1 degrés ou 0 et du coup quand on doit se mettre tout nu ou torse nu pour faire sa toilette on est un peu tétanisé par le froid et là c'était les moments les plus rudes."

Malgré tout, Max n'a pas envie de vivre en appartement : "J'ai déjà vécu en appartement et à chaque fois c'est très compliqué. Tu travailles tous les jours et en fait une fois que le loyer est sorti, la bouffe est sortie, la taxe foncière tous les ans, redevance télé, électricité, forfait internet, tu galères quoi. Là en vivant comme ça, j'ai plus besoin de payer tout ça. L'argent que je gagne c'est vraiment pour m’acheter à manger, pour pouvoir payer mon assurance, l'essence. J'ai pas besoin de plus que cela." Pour gagner sa vie, Max jongle toute la journée dans le centre ville de Strasbourg et gagne environ 30 euros par jour.