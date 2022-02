Mayenne : 100 postes en CDI à pourvoir dans le département chez Actual en 2022 grâce à un nouveau dispositif

Des postes à pourvoir en Mayenne. Près de 100 CDI dans le département et 500 en Pays de la Loire dès maintenant chez Actual. L'entreprise mayennaise spécialisée dans l'emploi a présenté ce lundi à Laval, un nouveau dispositif de CDI "intérimaires", un dispositif expérimenté en Mayenne avant de se déployer au niveau national. Le principe est d'embaucher des chômeurs, des jeunes, des séniors ou encore des personnes en reconversion en CDI et les former sur des compétences très demandées par les entreprises locales.

De la sécurité et de la flexibilité pour les entreprises et pour les candidats

Les entreprises du département cherchent surtout des conducteurs de ligne et des agents de maintenance, métiers en tension actuellement. C'est ce qui a poussé Actual à agir. "Pour le candidat, c'est de la sécurité tout en ayant la certitude d'être accompagné par l'agence donc on a la liberté et la sécurité et pour les entreprises, elles apprécient ce dispositif parce que ça leur apporte la sécurité mais ça leur permet aussi de la flexibilité", détaille Samuel Tual, le président d'Actual.

Par la suite, le candidat peut même décider de changer d'entreprise. "Ils peuvent rester chez nous le temps qu'il veulent mais effectivement, le moment venu, ils peuvent aussi décider d'intégrer directement l'entreprise si ça leur convient parfaitement", ajoute Samuel Tual. Les sélectionnés alternent donc entre formation et travail dans l'entreprise et les candidats peuvent venir de leur plein gré, être envoyés par Pôle Emploi ou encore venir des missions locales. Et au bout de 300 à 400 heures de formation, les nouveaux CDI sont entièrement prêts pour attaquer dans l'entreprise.

Des pré-requis pour postuler

Mais il y a forcément quelques pré-requis pour postuler, "il faut accepter le principe d'être en reconversion professionnelle et d'être dans une démarche de changer d'activité mais la question qui se pose quand on est demandeur d'emploi c'est combien de temps on se donne pour trouver du travail, si on est mobile ou pas et si on est vraiment attaché à la qualification que l'on a acquise", conclut Samuel Tual.

Pour postuler, il vous suffit d'appeler le 02 49 88 14 44 du lundi au vendredi entre 9h et 12h30 et de 14h à 17h.