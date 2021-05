Mayenne : des "paniers artistiques" mis en place par une association pour venir en aide au monde de la culture

L'association Ouvrir l'horizon lance un projet pour soutenir le monde culturel en Mayenne. Il s'agit de paniers artistiques : des artistes qui ne se connaissent pas et créent une oeuvre originale. Le projet est financé notamment par la région et des contributeurs locaux.

Les salles de spectacle, les cinémas et les théâtres vont pouvoir rouvrir à partir du 19 mai, lors de la deuxième étape du déconfinement annoncée par le gouvernement. Pour le monde de la culture, c'est un grand soulagement après des mois sans activité. La situation de nombreux artistes s'est précarisée avec la crise sanitaire. "Il y a des gens qui sont dans des situations très difficiles, notamment socialement, et qui sont en train de tomber dans une misère sociale", pointe du doigt Lise Moulin, membre de l'association Ouvrir l'horizon. Cette chanteuse et comédienne lavalloise était l'invitée de France Bleu Mayenne ce mardi matin. Pour leur venir en aide, l'association Ouvrir l'horizon lance des "paniers artistiques" en Mayenne.

Un projet social et artistique

L'association Ouvrir l'horizon lance un projet pour soutenir les artistes mayennais. L'objectif est créer une oeuvre originale en duo ou trio entre artistes qui ne se connaissent pas. Il s'agit de paniers artistiques, financés en partie par la région et des contributeurs locaux. Le concept a été imaginé par l'association, créée au niveau régional l'année dernière. Le terme de "paniers artistiques" est en fait une analogie avec les paniers AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne). "Quand on va dans un AMAP, on prend un panier de légumes, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. _L'idée, c'est de mettre plusieurs artistes ensemble, de disciplines différentes, qui n'ont jamais travaillé ensemble_. Un danseur, un plasticien et un comédien, par exemple, et qui vont créer une forme inédite qui ne sera pas exactement un spectacle, mais plutôt une performance", détaille ce mardi Lise Moulin, invitée de la matinale de France Bleu Mayenne.

Les paniers artistiques sont des spectacles court, hybride et étonnant, selon Lise Moulin. Il s'agit de "créer la surprise pour les accueillants qui vont choisir de faire jouer ce spectacle, pour le public".

Les autres départements des Pays-de-la-Loire ont déjà de l'expérience avec ces paniers artistiques alors que la Mayenne est seulement au démarrage de ce projet. "Deux paniers" ont été réalisés l'année dernière, affirme Lise Moulin, membre de l'association Ouvrir l'horizon. La chanteuse et comédienne lavalloise lance un appel aux finasseurs : "Venez acheter des paniers. Soyez curieux, vous aurez des belles surprises et _vous aiderez aussi ce secteur qui est en difficulté_. Là, on ne va vraiment aider non pas des compagnies, mais des individus, des artistes qui sont en difficulté aujourd'hui et qui ont envie de créer", souligne-t-elle.