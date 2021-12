Mayenne : en pleine crise du Covid-19, il lance sa microentreprise dans le cuir à Saint-Brice

Livreur de boissons pour les bars et restaurant, Mathieu Brillet, originaire de Bouère en Mayenne a perdu son emploi à cause de la crise sanitaire et des fermetures d'établissements. Il en a tiré parti et a décidé de réaliser son rêve : lancer sa propre entreprise dans le cuir.