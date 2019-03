Mayenne : et si vous deveniez matelot ?

Mayenne, France

Vous avez toujours rêvé de voguer sur les flots ? On a trouvé le job qu'il vous faut. L'office de tourisme de Mayenne recherche urgemment un matelot en CDD pour son bateau promenade "Pays de Mayenne".

Le bateau promenade "Pays de Mayenne". © Radio France - Valentine Letesse

Un contrat saisonnier courant du 15 avril au 30 septembre 2019 pour lequel il ne faut aucun diplôme particulier. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'avoir le bon profil explique Blandine Geslot.

"Un homme ou une femme, quelqu'un de sympathique qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot"- Blandine Geslot, directrice de l'office de tourisme de Mayenne.

Pour être matelot, les seules conditions sont d'avoir le brevet PSC1 soit la formation aux premiers secours, que vous pouvez obtenir en une journée auprès de la Croix Rouge et une formation Attestation Spéciale Passagers qui sera prise en charge par l'employeur.

C'est quoi être matelot ?

Parmi les tâches du matelot : nettoyer le bateau. "Un coup de balai sur le pont. Les vitres régulièrement, car il y a souvent des toiles d'araignées"explique en riant Blandine Geslot.

"Pas besoin d'être musclor !" - Blandine Geslot, directrice de l'office de tourisme de Mayenne.

S'occuper de l’éclusage, "pas besoin d'être musclor" précise la directrice. Assurer les commentaires à bord du bâteau et ça, "ça demande quand même un certain talent". Parler anglais est un plus pour les touristes de cet été et n'oubliez pas, c'est un métier touristique. Il faut donc être aimable et sympathique.

Vous pouvez postuler auprès de l’office de tourisme de Mayenne jusqu’au 5 mars.