Mayenne : inauguration réussie pour le Wouaf parc, premier "parc d'attractions pour chiens" du département

Le Wouaf parc , c'est une idée qui trotte dans la tête d'Elodie et de son compagnon Jonas depuis quelques temps. "On habitait à Tours, et en balade on ne pouvait pas détacher notre cocker comme on le voulait, alors qu'il a besoin de se dépenser, de renifler...", confie ce dernier. Maintenant qu'ils sont installés en Mayenne, c'est sur un terrain situé juste à côté de leur domicile, au lieu-dit Les Coupelleries, au bord de la RN12, à 5 kilomètres de la ville de Mayenne, que le couple a décidé de passer aux choses sérieuses, avec cette inauguration en ce début avril.

"L'idée, c'est de créer des rencontres, entre chiens, et entre propriétaires, mais aussi d'avoir un endroit dédié qui ne ressemble pas aux habituelles balades en forêt", explique Elodie. Avec le Wouaf parc, les propriétaires de chiens sont servis. Il y a d'abord une grande piscine à balles, qui rencontre un franc succès.

Avec la piscine à balles, des chiens "heureux comme des poissons dans l'eau !"

Marie est venue au Wouaf parc avec son petit chien noir Roquette, qui semble s'amuser comme un fou : "Elle profite d'écraser toutes les balles de la piscine ! Elle les prend, elle les écrase, elle pose, elle les écrase..." Une activité cyclique qui plaît également à Raya, le berger australien de Simon et Marion. Ils ont fait plus d'une demi-heure de route, comme de nombreuses personnes ici, pour amener leur chien : "L'eau, c'est son élément ! Vous voyez bien, elle est heureuse comme un poisson dans l'eau !", se réjouit-il en regardant Raya s'amuser au milieu des balles.

Raya, un berger australien heureux dans la piscine à balles. © Radio France - Arthur Fradin

A côté de cela, les chiens peuvent profiter d'un trampoline, d'un parcours d'agrès. Mais surtout, de leurs congénères. Ici, ce qui est agréable aux yeux des propriétaires, c'est que tout le monde est sur la même longueur d'ondes, explique Jean-Michel, propriétaire d'un berger blanc suisse nommé Snow : "On est avec des gens qui savent qu'un chien peut aboyer, grogner, être sale... On est en confiance, dans un lieu sécurisé !"

Un endroit pour socialiser son animal

Pour Charlene, dont le bouvier bernois est âgé de 6 mois, l'endroit est propice à la socialisation des chiens, qui peuvent "se faire de nouveaux copains". Une socialisation, qui au final, est valable autant pour les maîtres que pour leurs compagnons à quatre pattes, confirme Pauline, venue avec son croisé Beauceron : "On parle plus facilement avec les autres propriétaires, on se donne des conseils, ce qu'on ne ferait pas forcément dans la rue. Tout le monde se sociabilise !"

Parcours d'agrès, agility et trampolines sont au programme au Wouaf parc. © Radio France - Arthur Fradin

Comme d'autres, elle envisage déjà de revenir. Pour cela, il lui faudra s'acquitter de la somme de 12 euros, une somme qui permet également de profiter de conseils, sachant que le parc est ouvert le lundi de 14 heures à 19 heures, les mardis et mercredis de 10 heures à 20 heures, et enfin les vendredis et samedis de 10 heures à 20 h 30. Un abonnement mensuel, de 30 euros est également proposé, il permet d'accéder à de nombreuses offres.

Chasse aux friandises à Pâques et déguisements à Halloween

Maiko le samoyède semble conquis. © Radio France - Arthur Fradin

Elodie table déjà sur de nouveaux agrandissements, comme la création d'un labyrinthe. Quant à Jonas, il envisage des événements spéciaux, notamment une fête de Noël, une chasse aux friandises pour Pâques, ou encore un Halloween où les chiens viendraient déguisés. Avant d'exporter, pourquoi pas, ce concept encore peu répandu en France hors de la Mayenne.