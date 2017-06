Mayenne : L’entreprise Sotira reprise par le polonais Plastiwell

Six mois après avoir été placée en redressement judiciaire, l’entreprise de Meslay-du-Maine a trouvé repreneur. Le tribunal de commerce de Laval a rendu son jugement vendredi 2 juin 2017.

L’entreprise spécialisée dans les matériaux composites, en difficulté depuis plusieurs années, a été placée en redressement judiciaire en novembre 2016. Depuis, elle attendait de connaître le nom de son repreneur. Parmi trois candidats, le tribunal de commerce de Laval a choisi l’entreprise polonaise Plastiwell.

90 salariés repris avec l’usine, sur 119

Plastiwell est spécialisée dans le plastic et souhaite se diversifier. Son offre a été préférée à celles du français Mont Blanc Composite installé à Chambéry (et ex-Sotira) et du canadien Dimension Composite.

Sur les 119 salariés actuels, le repreneur n’en gardera que 90. Pour les 29 autres, il s’est engagé à proposer 12 postes dans ses usines de Marcillé-la-Ville en Mayenne, La Suze-sur-Sarthe dans la Sarthe ou Lannion dans les Côtes-d'Armor.

Les salariés rencontrés dans la cour de l’usine ne veulent pas y penser pour ne pas stresser. "J’espère continuer, ce serait bien", "J’aime mon métier, j’aime travailler à Meslay, mes enfants vont à l’école ici, je vis ici", disent-ils, tour à tour.

Même si je travaille à l’usine, j’aime ce que je fais. – Une employée de Sotira

En plus d’être gardés, les salariés comptent sur leur repreneur pour ne pas délocaliser l’entreprise en Europe de l’Est ni au Maghreb, au bout de quelques années.

Jean Py, fondateur de Sotira, quitte l’entreprise au bout de 36 ans

Trente-six ans après avoir fondé Sotira, son maintenant ex-Président Directeur Général, Jean Py, a donc fait ses adieux à l’entreprise ce vendredi, avec pour satisfaction de ne pas avoir dû la fermer. "C’est, selon le tribunal, une sortie par le haut", rappelle-t-il à la cinquantaine de salariés et d’élus venus assister à son allocution de départ.

Il avait lui-même décidé de placer l’entreprise en redressement judiciaire, pour qu’elle soit plus facile à reprendre. Selon lui, elle avait "trop de passé" et cela faisait fuir les intéressés. Lui-même ne pouvait « plus rien faire » depuis 2012, quand Sotira a notamment été privée de moyens bancaires. Finalement, il juge sa stratégie payante.

"Il y a eu 10 tentatives [avortées de cession] avant celle-ci. Donc nous nous sommes résolus à cette solution judiciaire pour permettre un rebond. Ce n’était pas pour aller vers une disparition de la société puisqu’aujourd’hui vous voyez que grâce à cela on a enfin, la 11ème fois, pu concrétiser cette cession."

Jean Py se félicite d’avoir réussi à garder son entreprise et ses emplois à Meslay-du-Maine, même si le redressement n’a pas été une bonne nouvelle pour les créanciers. "Je ne parle même pas des actionnaires qui sont les grands perdants."

L’essentiel, c’est d’avoir assuré la pérennité du site de Meslay-du-Maine. – Jean Py, ex-PDG et fondateur de Sotira

Il espère que le repreneur saura faire les bons investissements pour agrandir l'entreprise, et qu'elle ré-atteigne, pourquoi pas, les 500 salariés, comme à la belle époque.