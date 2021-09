Mayenne : l'inquiétude d'un producteur de pommes et de poires face à la récolte qui s'annonce mauvaise

Les producteurs de pommes et de poires sont inquiets en Mayenne : la récolte vient de commencer et elle n'est pas bonne. Les conditions climatiques des derniers mois ont de lourdes conséquences dans les vergers. Il y a eu le gel au printemps, de la grêle puis un été avec beaucoup de pluie.

Il a commencé à récolter ses fruits fin août et Abdelmalek Tifaoui, le gérant des Vergers de la Chaupinière à Saint-Berthevin dans l'agglomération lavalloise, est un peu dépité : il manque de nombreux fruits sur les arbres. Les pommes et les poires récoltées seront beaucoup moins nombreuses et moins grosses que les étés précédents à cause des conditions climatiques très mauvaises de ces derniers mois.

Les pommes et les poires sont beaucoup moins grosses cette année à cause du manque de soleil. © Radio France - Maïwenn Bordron

Les poires encore plus touchées que les pommes

Abdelmalek Tifaoui se promène dans les rangs de son verger labellisé "éco-responsable" qui s'étend sur plusieurs hectares à Saint-Berthevin. En ce moment, le gérant des Vergers de la Chaupinière récolte deux variétés de pommes : la gala et la reine des reinettes, deux variétés parmi la dizaine qu'il produit. La récolte va s'étendre jusqu'à fin octobre, mais il constate déjà les dégâts de la météo sur ses fruits. "C'est clairsemé, on a la moitié de ce qu'on devrait avoir en quantité de fruits sur l'arbre", soupire Abdelmalek Tifaoui face à un rang de golden.

Sans soleil cet été en Mayenne, les pommes sont plus petites cette année, certaines sont même moins sucrées. "Il faut qu'il fasse chaud pour que les fruits grossissent. Et ça n'a pas été le cas cette année malheureusement", souligne le gérant des Vergers de la Chaupinière. La récolte des trois variétés de poires s'annonce encore plus mauvaise que celle des pommes. Certaines variétés, comme la Wiliam, ont plus souffert du gel. "On a à peine fait une demi récolte, on fait 30 % de récolte et on n'a quasiment pas de poires william cette année", pointe-t-il du doigt.

Regardez, il y a trois pieds où il n'y a rien dessus.

Abdelmalek Tifaoui, le gérant des Vergers de la Chaupinière

La récolte ne s'annonce pas meilleure pour les autres variétés de poires. Abdelmalek Sifaoui s'attend aussi à des pertes avec les conférences des arbres. "Les deux tiers de l'arbre, il n'y a rien : vous voyez tout le bas des arbres, il n'y a rien", décrit le gérant des Vergers de la Chaupinière.

Abdelmalek Tifaoui espère pouvoir vendre ses fruits plus chers pour compenser les pertes de production. Il attend la fin de la récolte en octobre avant de se décider ou non à déposer un dossier de demande d'aide financière auprès de l'Etat.