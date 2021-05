Mayenne : l'UMIH appelle à mettre en place des tests pour une réouverture des boîtes de nuit fin juin

Prochaine étape du déconfinement : le 19 mai avec la réouverture notamment des terrasses des bars et des restaurants. Aucune date par contre n'est prévue pour les boîte de nuit. En Mayenne, l'UMIH, l'Union des métiers et des industries de l’hôtellerie appelle à leur réouverture dès fin juin.

Plus besoin d'attestation pour se déplacer à partir de ce lundi 3 mai : c'est la fin du rayon des 10 kilomètres pour se déplacer. Elle reste obligatoire pour les horaires de couvre-feu à partir de 19 heures. La prochaine étape du déconfinement est prévue le 19 mai avec la réouverture notamment des terrasses des bars et des restaurants. En revanche, aucune date par contre n'est prévue pour les discothèques.

En Mayenne, l'UMIH, l'Union des métiers et des industries de l’hôtellerie, appelle à leur réouverture dès fin juin. Selon Éric Jouanen, son président invité de la matinale de France Bleu Mayenne ce lundi, des tests "grandeur nature" pourraient être mis en place avec 50 % de la jauge.

Des tests avant une réouverture le 30 juin ?

Dans son calendrier de déconfinement annoncé la semaine dernière, le gouvernement n'a pas abordé de date de réouverture pour les boîtes de nuit. Pour l'UMIH, l'Union des métiers et des industries de l’hôtellerie, en Mayenne, il faudrait rouvrir les discothèques fin juin, pour éviter que les jeunes se retrouvent à faire la fête "sans aucun contrôle".

"Ce qui va se passer, c'est le 30 juin, quand tout va être ouvert, qu'est-ce qu'ils vont faire nos jeunes ? ils vont se retrouver dans des parcs, dans des maisons. Ils vont faire des fêtes à 40, 50 cents. Il n'y aura aucun contrôle alors que dans une boîte de nuit, tout est contrôlé. Et puis, on va se dire : ah si on avait su, on aurait ouvert les boîtes, mais ce sera trop tard", souligne Éric Jouanen, le président de l'UMIH en Mayenne.

D'ici la fin juin, il appelle à faire des tests grandeur nature dans les discothèques avec une jauge de 50%. L'objectif serait de de permettre à chaque établissement de voir combien de personnes peuvent être accueillies. "Est-ce qu'il y a assez de tables pour que les personnes restent assises avec le masque? Est-ce qu'il faut danser avec le masque ? On pourrait mettre en place un protocole, des essais avec la préfecture", met en avant le président de l'UMIH en Mayenne.