Mayenne : la grande braderie des commerçants est annulée pour la deuxième année consécutive

La grande braderie des commerçants n'aura pas lieu à Mayenne le dimanche 29 août : elle est annulée pour la deuxième année consécutive. L’Union des commerçants et artisans craint que l'événement soit trop compliqué à mettre en place à cause des contraintes liées au pass sanitaire.

C'est la deuxième année consécutive qu'elle est annulée à Mayenne : la grande braderie des commerçants n'aura pas lieu le dimanche 29 août. L'Union des commerçants et des artisans de la Ville de Mayenne (UCAVM), à l'origine de l'événement, craint que l'organisation soit trop lourde à cause de la mise en place du pass sanitaire. "Nous avons peur d'être débordés", regrette Olivier Dorgère, le gérant de la Librairie du Marais et membre du bureau de l'UCAVM.

Un nouvel événement organisé à la place

Les organisateurs de la grande braderie ont prévu de mettre en place une semaine des "bonnes affaires" du 28 août au 4 septembre. L'intitulé n'a pas encore été fixé mais l'Union des commerçants et des artisans de la ville de Mayenne affirme d'ores et déjà que 50 chèques de 50 euros seront à gagner par tirage au sort.