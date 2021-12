Mayenne : les dons se maintiennent en 2021, malgré la baisse du pouvoir d'achat

Les Français ont donné en moyenne 207 euros par personne à une bonne cause cette année, c'est six euros de moins qu'en 2020. En Mayenne, si les associations constatent une érosion des dons sur le long terme, elle est moins marquée, avec un regain de la générosité en 2021.

Les Mayennais seraient-ils plus généreux que le reste des Français ? Selon un sondage Odoxa pour France Bleu et le Parisien, les Français ont donné en moyenne 207 euros à une bonne cause en 2021, c'est six euros de moins qu'en 2020. Pourtant, au niveau régional, les Pays de la Loire se placent dans le top 5 des régions les plus généreuses avec un don moyen en augmentation de 29 euros. Les associations mayennaises constatent elles un regain de générosité cette année.

Le succès des grandes collectes

Après une année noire en 2020 pour la plupart des associations mayennaises en raison de la crise sanitaire, elles font un premier bilan positif de 2021. Le week-end dernier 92.000 euros ont été récoltés en Mayenne pour le Téléthon, rien que sur internet et au 36 37, c'est trois fois plus que l'an passé.

Lors de sa grande collecte, fin novembre, la Banque Alimentaire de la Mayenne a récolté 62 tonnes de denrées, auxquelles s'ajoutent 25.000 euros de dons réalisés grâce au nouveau système de code-barre (qui vous permettait de donner deux ou cinq euros directement avec votre carte bancaire). "C'est un bon bilan, se félicite le président de la Banque Alimentaire de la Mayenne, Miguel Sanchez, encore une fois les Mayennais ont prouvé leur générosité."

De plus petits dons, pour des budgets serrés

Pourtant la baisse du pouvoir d'achat se fait ressentir quand on interroge les Mayennais. "On ne peut plus donner, confie Maryse, Lavalloise à la retraite. Avec 1.000 euros de pension, ont a déjà du mal à nous nourrir nous-même, on privilégie aussi notre famille, avant de penser aux autres, c'est dommage mais c'est comme ça."

Certains préfèrent aussi donner de leur temps plutôt que leur argent. C'est le cas de Clara, étudiante de 21 ans à Laval, qui s'est engagée aux Restos du Coeurs en juin dernier. "Je bénéficie de la distribution de nourriture organisée sur le campus de Laval, je me suis dit que c'était donnant-donnant, je n'ai pas de moyens financiers mais j'ai des mains !" À Laval, les Restos du coeur avaient perdu une centaine de bénévoles en 2021 en raison de la crise sanitaire, ils en ont recruté 90 cette année, dont beaucoup de jeunes, étudiants et actifs.