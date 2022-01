Mayenne : les nouvelles technologies au cœur de la fusion entre l'Ehapd de Montenay et le CH d'Ernée

Les grandes lignes de la fusion entre l'Ehpad de Montenay, en Mayenne, et le Centre hospitalier d'Ernée ont été présentées ce vendredi au CH d'Ernée. L'Ehpad va devenir un service "pilote", doté de nouvelles technologies et cette fusion permettra de compter 338 lits au total pour les résidents.

La fusion de l'Ehpad de Montenay, en Mayenne, et le Centre hospitalier d'Ernée, actée par l'Agence Régionale de Santé le 7 septembre dernier, a été présentée ce vendredi à l'hôpital d'Ernée. Le but est surtout de faire de Montenay un site "pilote" pour l'hôpital et ensuite pour tout le territoire espère la direction. Cette fusion sera effective le 1er janvier 2023.

"Pour l'hôpital d'Ernée, c'est d'avoir ces 26 lits qui vont être situés dans un établissement pilote qui va nous permettre de mettre en place des technologies nouvelles et innovantes, de les évaluer, avant de les diffuser dans un rayon un peu plus large comme l'établissement d'Ernée", explique Gérard Guingouin, "et pour Montenay, l'avantage c'est d'être rattaché à un établissement support qui pourra assister la structure dans des missions d'expertise pour lesquels des établissements de cette taille ne pouvait pas bénéficier auparavant". Du gagnant-gagnant en quelque sorte.

Elus, membres de l'Ehpad de Montenay et du Centre Hospitalier d'Ernée, ont présenté les grandes lignes de la fusion des deux structures. © Radio France - Alexandre Frémont

Des smartphones, un logiciel patient et une rénovation de certaines chambres

L'Ehpad va garder ses 24 lits et sera doté notamment, dès le 1er janvier 2023, de smartphones pour gérer les résidents. "Là, on va passer au XXIe siècle !", ironise Gérard Guingouin, directeur du CH Ernée et de l'Ehpad de Montenay, "on va remplacer les téléphones classiques, très limités dans leur utilisation par des smartphones ce qui nous permettra, grâce aux QR codes, d'avoir de véritables bibliothèques pour les professionnels qui pourront avoir leurs documents professionnels sur leurs appareils, ils pourront aussi communiquer entre eux par sms et qui pourront aussi avoir accès aux numéros de téléphones des familles de résidents pour les prévenir de quoi que ce soit", détaille-t-il. Il y aura également un nouveau logiciel patient informatisé qui sera installé (logiciel Sillage) ou encore d'une modernisation de huit chambres double, qui passeront de huit chambres doubles à seize chambres individuelles.

Des smartphones remplaceront les téléphones fixes des employés de Montenay après la fusion. © Radio France - Alexandre Frémont

Au total, 338 lits après fusion

En plus des smartphones, l'Ehpad pourra bénéficier d'un logiciel de pilotage d'installation, c'est-à-dire que l'énergie ou le gaspillage seront contrôlés et pilotés depuis Ernée. Enfin, du matériel neuf sera installé à Montenay pour le confort des résidents et du personnel soignant.

La capacité d'accueil de la structure, après la fusion, s'élèvera donc à 338 lits et places et donc l'Ehpad de Montenay gardera bel et bien ses 26 places pour ses résidents.

"Ce mariage avec Ernée est une bonne chose", se réjouit Gervais Hameau, maire de Montenay et remercie le département d'avoir vu "les atouts" de sa commune et de l'Ehpad, sachant que cette structure devait être fermée sans solution innovante. La solution a donc été trouvée. Coût total de l'investissement entre 200.000 et 250.000 euros.