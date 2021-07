Mayenne : les producteurs de lait inquiets face à la flambée du prix des matières premières

Les producteurs de lait mayennais sont de plus en plus inquiets face à la flambée du prix des matières premières. Le blé, l'orge, le soja ou encore le colza se vendent à des niveaux très élevés en ce moment et ils en ont besoin pour nourrir leurs vaches.