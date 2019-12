De "cancres" à "managers de l'année" : les fondateurs de V and B reçoivent le trophée en Mayenne

Jean-Pierre Derouet et Emmanuel Bouvet ont été élus managers mayennais de l'année jeudi. Ils ont fondé V and B en 2001, une enseigne spécialisée dans la vente de bière, vin et spiritueux.

"Monsieur Vin", Jean-Pierre Derouet, et "Monsieur Bière", Emmanuel Bouvet, ont fondé ensemble V and B à Château-Gontier en 2001.

Changé, France

L'un est un amoureux du vin, l'autre un fin amateur de bière. Jean-Pierre Derouet et Emmanuel Bouvet ont marié leurs passions et fondé ensemble l'enseigne V and B en 2001. Dix-huit ans plus tard, jeudi 5 décembre, ils ont été élus "managers mayennais de l'année 2019". Les dirigeants commerciaux du département les ont désignés lors de la 32e édition du Trophée du manager à Changé (Mayenne).

Bière, vin, musique, sport et export

Le premier magasin V and B ouvre à Château-Gontier. C'est à la fois une cave à vins, à bières et un bar. Depuis, l'entreprise ne cesse de croître, avec 208 magasins partout en France, 4000 références d'alcool et 1500 salariés dans le groupe, dont 180 à Château-Gontier.

Le groupe, désormais, se diversifie : ouverture d'une brasserie, de restaurants et d'une école de formation, rachat de nouvelles vignes, création d'une société de transport, export à l'international... L'enseigne s'est aussi fait connaître auprès des amateurs de voile en sponsorisant le skipper Maxime Sorel et son bateau "V and B Mayenne". Enfin, un festival de musique, le "V and B Fest", a été créé cette année, avec une première édition en septembre 2019 à Craon.

Emmanuel Bouvet, "Monsieur Bière" de V and B Copier

Deux "cancres" devenus chefs d'entreprise

La clé de la réussite, selon eux ? Certainement pas l'école. "On était des cancres tous les deux, on n'a pas de diplôme, c'est notre premier trophée", plaisante Emmanuel Bouvet. Il a fallu "du travail, du travail, du travail. On est des passionnés !", résume-t-il. " Moi je voulais être patron, bosser pour moi, écrire ma feuille de route, explique Jean-Pierre Derouet. Le temps paye, mais aussi les autres, c'est le fruit de rencontres. Quand tu regardes trente ans en arrière, tu te dis qu'il y avait des doutes, mais avec l'envie, tu gagnes."

Tous deux sont fiers du concept qu'ils ont créé : "On a créé des lieux de vie et d'ambiance. On permet à un grand-père, un père et un petit-fils de boire un verre ensemble", sourit Jean-Pierre Derouet. Leur projet, désormais, est d'ouvrir un magasin V and B en Angleterre, à Bristol.

Jean-Pierre Derouet, "Monsieur Vin" de V and B Copier

Le palmarès des dix dernières années du Trophée du manager en Mayenne

2018 Daniel Moquet (Daniel Moquet Entreprise)

2017 Joël Séché (Séché Environnement)

2016 Samuel Tual (Groupe Actual)

2015 Benoît et Dominique Ramon (Groupe Ramon)

2014 Jean-Rémy Cousin (Les Rillettes gorronnaises)

2013 Eric Hunaut (Faral)

2012 Nicolas Barberot (Europlastiques)

2011 Marc Ciron (Ciron Laval)

2010 Laurent Lairy (Protect'homs)

2009 Patrice Deniau (Aprolliance)