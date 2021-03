A Mayenne, des lycéens créent M'Pillow, un coussin de voyage "pratique, écologique et solidaire"

Il n'y a pas d'âge pour se lancer dans l'entrepreneuriat ! À Mayenne, des élèves de seconde du lycée Don Bosco ont ouvert dans leur établissement, jeudi 11 mars, une boutique éphémère. À l'intérieur, un seul produit : le coussin de voyage M'Pillow. "C'est un coussin qui est très pratique", assure Charlotte Gauthier, 14 ans, qui fait partie de la mini-entreprise. "Il est petit, et il a un mousqueton et une ventouse, pour l'accrocher à une vitre."

A l'origine, treize élèves du lycée ont eu l'idée de ce coussin, il y a un an, dans le cadre de leur option management-gestion. "Un jour, un élève s'est dit qu'il aimerait bien avoir un petit coussin à accrocher à la vitre du bus pour se reposer en allant au lycée le matin, ou en rentrant chez lui le soir", explique Nathalie Caharel, la professeure qui encadre les élèves. "Alors on a décidé de le créer, et de le commercialiser !"

Un coussin "100% mayennais"

Depuis la rentrée dernière, 24 nouveaux élèves de l'option ont pris le relais pour développer la marque. "On ne voulait pas vendre un coussin "Made in China", alors on s'est dit que, tant qu'à faire, on allait concevoir _un produit 100% mayennais_", poursuit Nathalie Caharel.

Pour le tissu, les élèves récupèrent de vieux vêtements, draps ou plaids. "Ensuite, on les découpe, et on les envoie à la couturière I Fil Good à Mayenne", explique Léa Lemaile, du service production de M'Pillow. "Elle coud trois côtés, et nous les renvoie pour qu'on les rembourre. Elle coud le dernier côté, et ensuite on ajoute la ventouse et le mousqueton !"

Un travail d'équipe

Dans la mini-entreprise, les élèves sont répartis en six services, en fonction de leur profil et de leurs compétences : direction, ressources humaines, service financier, communication, production et service commercial. "C'est comme dans la vraie vie quoi !", lance Charlotte Gauthier, en charge de la communication de la mini-entreprise.

Et ce premier pas dans le monde du travail a payé : en décembre dernier, la première vente de M'Pillow, réservée aux élèves et au personnel de l'établissement, a fait un carton. "On avait fabriqué 101 coussins, et on a tout vendu, il n'y en avait pas assez pour tout le monde !", se réjouit Léa Lemaile.

Forts de ce succès, les élèves de la mini-entreprise ont décidé de voir plus grand, en installant une boutique éphémère au sein du lycée Don Bosco, ouverte tous les jeudis de 14h30 à 17h20. M'Pillow cherche aussi à s'exporter hors les murs de l'établissement. "On démarche des boutiques dans nos communes pour leur proposer de vendre le coussin de voyage", raconte Charlotte Gauthier. "On espère trouver de nouveaux clients, parce qu'au lycée, on a fait un peu le tour."

Toute l'équipe de la mini-entreprise sera présente ce vendredi 19 mars, à la galerie Carrefour de Laval, pour une vente exceptionnelle de ce coussin pratique, écologique, mais aussi solidaire. Pour chaque coussin vendu 10 euros, deux euros sont reversés à l'association Bardet-Biedl Syndrome, qui aide à la recherche sur cette maladie génétique rare.