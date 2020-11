Nouvelle Eco : Mayenne Tourisme lance une carte interactive des restaurants qui font de la vente à emporter

Une carte interactive recense pas moins de 170 restaurants qui proposent du drive et de la livraison à emporter en Mayenne. Ce dispositif mis en place par Mayenne Tourisme permet d'aider les restaurateurs pendant la durée de ce deuxième confinement.

Si vous êtes restaurateurs et que vous souhaitez mettre en place un drive ou un service de livraison à domicile, il vous suffit de contacter l'office de tourisme le plus proche de chez vous. Les offices s'occuperont de vous recenser sur la carte du département. Des restaurateurs sont de plus en plus nombreux sur cette plateforme. Ils étaient 140 mercredi matin, et 24 h plus tard, ils sont 174 à proposer la livraison et le drive. Ensuite, ce sont les clients eux-mêmes qui vous contacteront afin de passer commande chez vous.

Et si vous client, vous souhaitez faire un petit plat à la maison, en passant par Mayenne Tourisme vous aurez accès au contact du restaurateur et ainsi passer commande dans votre restaurant préféré.