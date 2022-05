Mayenne Tourisme mise sur les atouts du département pour attirer les touristes

Mayenne Tourisme a dévoilé le 2 mai une nouvelle campagne de communication intitulée "La Mayenne, un voyage inattendu. Sa directrice, Marie Le Calonnec, invitée du 6-9 de France Bleu Mayenne ce vendredi 27 mai, nous explique comment le département peut attirer tout type de vacanciers.

En quoi consiste cette nouvelle campagne de communication ?

Cette communication à l'échelle nationale sert à dynamiser la fréquentation touristique du département et faire connaître la Mayenne dans toute sa variété. On a un vrai souci de proposer aux voyageurs de revenir aux basiques des vacances, à savoir le voyage, un sujet qui est important. Les gens ont envie de changer d'air, de se déconnecter de leur quotidien. Et particulièrement cette année, où l'on retrouve plus de liberté de mouvement. La Mayenne a un potentiel considérable. L'idée est que chaque visuel, les huit et la vidéo, montre différentes facettes du département : un côté patrimoine, un côté nature, la culture, les activités extérieures, comme le vélo ou le kayak. Cette campagne est à 360 degrés puisqu'on la diffuse de Lyon, Bordeaux jusqu'à Lille et l'Île-de-France, à la fois à la radio, dans la presse écrite, sur la presse web et par de la programmatique sur les sites web et les sites de locations de voyages ou de centres d'hébergement, ainsi qu'avec un sponsoring de météo sur une France 3, pour un public qui est un peu plus plus âgé que les 18-35 ans.

Justement, qui visez-vous à travers cette nouvelle campagne de communication ? Un nouveau public qui pourrait découvrir notre département ?

On a une répartition aujourd'hui des voyageurs qui est relativement équilibrée entre 18-30 ans et 30- 45. On vise chacune de ses cibles en fonction des médias que l'on a choisis. On fait ce qu'on appelle du micro-ciblage en fonction des centres d'intérêt des uns et des autres. Si on prend Internet par exemple, on va être positionné sur les recherches de mots-clés que peuvent effectuer les gens, "voyage nature", "vélo", "gastronomie", "visiter un château". Et à ce moment-là, notre campagne va remonter dans les moteurs de recherche et les pages vues par les internautes.

Désormais, on prépare son voyage ou sa destination en fonction des mots clés sur les moteurs de recherche ?

Oui, pas uniquement, mais beaucoup. Et tous nos outils Web se sont bien développés au cours des derniers mois et on se rend compte que quand tous les gens arrivent sur notre site ou sur nos réseaux sociaux, c'est aussi parce qu'ils ont cherché des choses très spécifiques, comme voyager à vélo, dormir dans un château, dans une cabane dans les arbres. Après, nous, on a besoin aussi de développer pour le département des gens qui viennent séjourner, qui ne viennent pas justement uniquement en excursion, mais qui viennent passer une nuit, deux nuits, une semaine, quinze jours.

Avec la fin de la crise sanitaire et après deux années difficiles, est-ce que le tourisme mayennais est de nouveau de nouveau attractif ?

Aujourd'hui, les taux de réservations pour une bonne partie de l'hébergement sont très encourageants, déjà depuis le mois de janvier. On pourrait même se retrouver comme l'année dernière, au mois de juillet, où on avait quinze jours où il était même difficile de trouver un hébergement. Donc ça veut dire que pour la seconde année, on pourrait revenir presque à des niveaux d'avant Covid, voire peut-être même plus en fonction de la météo. Le temps est une facteur qui joue beaucoup et en particulier, quand on a une chance supplémentaire, d'être une destination de nature où on peut passer ses vacances très librement en circulant dans des grands espaces, avec beaucoup de choses à visiter, des musées, d'excellentes tables pour les dîners, les déjeuners. On a aujourd'hui des retours clients qui sont très très favorables. Nos professionnels sont bien notés et ça c'est encourageant.