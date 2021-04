Mayenne : un avion sillonne le département afin de réaliser une cartographie extrêmement précise

Vous l'avez peut-être aperçu dans le ciel mayennais : depuis jeudi dernier, un avion orange sillonne le département afin de réaliser une cartographie très précise. L'avion appartient à la société Sintégra, spécialisée en relevés topographique, qui a remporté l'appel d'offres de Territoire Energie Mayenne, chargé de l’énergie, des réseaux gaz et d’électricité dans le département. Au total, l'avion a volé une cinquantaine d'heures au-dessus de la Mayenne et vient de finir sa mission.

Un plan plus précis qui remplace les cadastres

La Mayenne va bientôt se doter d'une cartographie très précise grâce à Territoire Energie Mayenne, en partenariat avec les collectivités territoriales. La société Sintégra, dont le siège est à Grenoble, a passé une semaine en Mayenne : son avion, basé à l'aéroport de Laval, a quadrillé le département afin de le prendre en photographie.

"Ils sont chargés de photographier l'ensemble du département de la Mayenne, aussi bien les parties construites, c'est-à-dire les parties urbanisées, ainsi que les parties non-construites : les champs, les forêts. Ça permettra d'avoir un plan qui remplace les cadastres et qui est _suffisamment précis pour être utilisé ensuite par tous les opérateurs_, que ce soit Enedis, EDF, Orange, les collectivités et les géomètres, les services des routes, les entreprises qui interviennent partout, car leur relevé est extrêmement précis, à quelques centimètres", explique Norbert Bouvet, le président de l'aéroport de Laval.

Les photographies sont de meilleure résolution grâce à cet outil perfectionné : avant, un pixel sur la photo était équivalent à 20 centimètres sur la photo ; grâce à cet outil perfectionné de la société Sintégra, un pixel équivaut désormais à cinq centimètres.

Il y a très peu de départements en France à l'avoir fait complètement : la Mayenne va se doter de ce bel outil d'ici très peu de temps maintenant. - Norbert Bouvet, président de l'aéroport de Laval

Ce fond de plan plus précis doit donc permettre de rendre les travaux de voirie plus efficaces et d'éviter, selon Territoire Énergie Mayenne, des "coups de pelle malheureux" sur des réseaux enterrés. Ce type de mission est en train de se généraliser en France et en Pays de la Loire, selon Territoire Énergie Mayenne. Pour l'instant, dans notre région, seuls le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique ont réalisé une cartographie précise de leur département.