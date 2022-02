Mayenne : un job-dating organisé à Meslay-du-Maine pour recruter une centaine de salariés en CDI

Un jobdating à Meslay-du-Maine, en Mayenne, organisé par l'agence Adecco ce jeudi matin au Pôle intercommunal du Pays de Meslay-Grez pour recruter dans de nombreux secteurs. Des postes de monteurs de machines, conducteurs de lignes, techniciens de maintenance ou encore maçons sont à pourvoir et certains en CDI. Le principe est simple, les intéressés viennent avec leur CV et participent directement à un entretien d'embauche.

Une trentaine de candidats ce jeudi

Au total, 15 candidats se sont présentés ce jeudi matin et 15 autres ce jeudi après-midi. Comme il n'y a pas d'agence à Meslay-du-Maine, les agences d'Evron et de Château-Gontier-sur-Mayenne viennent chercher les candidats au plus près. Il y a 200 postes à pourvoir environ dans les deux agences, dont la moitié en CDI.