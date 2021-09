Mayenne : un millier de bénéficiaires supplémentaires au Secours populaire à cause de la crise sanitaire

L'antenne du Secours populaire à Laval accueille de plus en plus de bénéficiaires toutes les semaines.

Les bénéficiaires du Secours populaire sont de plus en plus nombreux partout en France. La crise sanitaire a précarisé une partie de la population, dont des ménages déjà fragiles : c'est le constat dressé par l'association qui publie ce jeudi son quinzième baromètre annuel sur la précarité en France. La Mayenne n'est pas épargnée par cette tendance. Dans notre département, le nombre de bénéficiaires du Secours populaire a augmenté d'un millier cette année.

6 545 bénéficiaires aidés en Mayenne depuis janvier 2021

Depuis janvier 2021, le Secours populaire de la Mayenne a accueilli 6 545 bénéficiaires, c'est environ mille personnes de plus que les années précédentes. Parmi les nouveaux bénéficiaires, Kévin, un Lavallois de 25 ans. Il a franchi les portes des locaux de Laval pour la première fois ce jeudi. Ce jeune a perdu son travail au début de la crise sanitaire en mars 2020 et depuis, il enchaîne les petits boulots avec des fins de mois souvent très compliquées. "J'ai pu payer mes factures, mais je ne peux pas payer autre chose que mes factures. Du coup, pour manger, je n'ai pas le choix de venir ici", confie le jeune homme. Kévin n'a pas mangé à sa faim depuis plusieurs mois. "Sur le dernier mois, j'ai réussi à manger pour un euro par jour et j'ai mangé que des pâtes", décrit-il.

Je ne peux pas me permettre de payer pour manger, je n'ai plus de sous. Kévin, un nouveau bénéficiaire du Secours populaire

Elisabeth, elle, vient au Secours populaire depuis deux ans. Cette femme de ménage de 37 a du mal à trouver du travail avec la crise sanitaire. "Ca m'aide beaucoup, je n'ai rien payé : j'ai payé qu'un euro", se réjouit cette Lavalloise, avec plusieurs sacs de courses remplis. "Des baguettes, du pain de mie, deux bouteilles de Badoit, des tomates et beaucoup de légumes", énumère-t-elle à la fin de la distribution alimentaire. Comme tous les autres bénéficiaires, elle ne pourra revenir que dans quinze jours au Secours populaire mais cette aide lui permettra de souffler un peu.

Elisabeth, 37 ans, vient au Secours populaire depuis 2 ans car elle ne trouve plus de travail depuis le début de la crise sanitaire. © Radio France - Maïwenn Bordron

Les files d'attente sont de plus en plus longues et les créneaux de distribution doivent être étendus. "Avant, on terminait plus tôt. Par exemple, vers 16 heures. Maintenant, parfois, ça nous arrive de traîner et de servir jusqu'à 16h30, 16h45", explique Marie-Christine, un des bénévoles. Avec la crise sanitaire, le Secours populaire est également très sollicité en Mayenne pour de l'aide vestimentaire.