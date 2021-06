Mayenne : une quarantaine de postes d'aides à domicile et auxiliaires de vie encore à pourvoir pour cet été

Des aides à domicile et auxiliaires de vie manquent à l'appel en Mayenne pour cet été. Il reste encore une quarantaine de postes à pourvoir sur 90 au total. L'ADMR a du mal à recruter car les salaires sont faibles et les conditions de travail souvent difficiles.

La fédération de l'ADMR, l'aide à domicile en milieu rural, de la Mayenne cherche 90 personnes pour renforcer ses équipes cet été. Les aides à domicile et auxiliaires de vie manquent à l'appel : il reste encore une quarantaine de postes sur les 90 postes à pourvoir au total. Les difficultés de recrutement s'expliquent en partie à cause des faibles rémunérations et des conditions de travail difficiles. "On souhaite à l'ADMR que les choses évoluent au niveau des salaires et des conditions de travail, parce que ça va améliorer beaucoup les choses quand même", reconnaît Christine Hochet, la présidente de l'ADMR en Mayenne, invitée ce mercredi 2 juin sur France Bleu Mayenne.

Encore une quarantaine de postes sans candidats

Selon la présidente de la fédération de l'ADMR en Mayenne, le recrutement est compliqué pour cet été. Les conditions de travail "font partie des éléments qui ne facilitent pas les choses", affirme-t-elle. Les aides à domicile et auxiliaires de vie pointent régulièrement du doigt des plannings surchargés et des arrêts maladie à répétition. "Le fait d'avoir des arrêts donne des contraintes supplémentaires aux équipes en place. Il faut assurer une continuité de service et l'ADMR et tout son son réseau ont à cœur de remplir cette mission. Après, il y a tout le contexte économique : des revalorisations de salaires qui sont toujours en attente puisque l'agrément de l'avenant 43 de la conventions collective de branche n'est toujours pas sorti. On nous l'annonce dans dix jours, on est dans l'expectative", souligne Christine Hochet, la présidente de la fédération de l'ADMR en Mayenne.

Une revalorisation salariale permettrait d'être "plus attractifs", reconnaît Christine Hochet. Même si selon elle, les faibles rémunérations sont parfois dus à des temps partiels. "_Il y a beaucoup de temps partiel : des temps partiels qui sont subis ou choisis_. Ça dépend aussi de la vie familiale et du fait de trouver un arrangement entre vie professionnelle et vie personnelle. Mais il est vrai que les salaires n'augmentent pas. Il n'y a pas non plus actuellement de progression de carrière alors que dans la nouvelle convention collective qui est en cours d'agrément, il y a une possibilité d'évolution de carrière. Et ça, c'est important parce que ça crée un projet d'avenir, un projet de travail, un projet de vie", insiste-t-elle.

La quarantaine de postes qu'il reste à pourvoir sont ouverts à tout type de profils "avec ou sans diplôme". "Pour les non-diplômés, il y a un accompagnement et une formation, en fonction du type d'emploi", détaille Christine Hochet.