Mayet : le prix de l'eau va augmenter de 4,5%

C'est un problème auquel sont confrontées de nombreuses communes. Le prix de l'eau potable augmente.. comme par exemple à Mayet dans le Sud Sarthe. Le syndicat mixte d'adduction d'eau potable de la région de Mayet qui couvre 8 communes va augmenter ses tarifs de 4,5% cette année.

ⓘ Publicité

France Bleu Maine : pourquoi cette augmentation ?

Chantal Ramaugé, président du syndicat mixte : nous avons des fournisseurs qui nous font des augmentations. Pour le carburant, c'est 10% et pour les matériaux, on atteint parfois 20%. Donc nous sommes obligés de répercuter ces augmentations. Et nous avons des travaux importants dont le total s'élève à 500.000 euros. Nous avons par exemple des travaux de remplacement des canalisations où il y a du chlorure de vinyle monomère (gaz cancérogène ndlr). Et si on a des imprévus, cela pourrait encore monter.

Comment cela va-t-il se traduire sur les factures des usagers ?

On essaye de faire des augmentations qui ne soient pas exagérées. J'ai refait le calcul tout à l'heure, cette année sur une facture pour quelqu'un qui consomme 120m3 d'eau, le m3 va passer en hors taxe de 1€22 à 1€30. Avec les taxes, cela va faire 11 à 12€ d'augmentation sur 12 mois. Ce qui reste raisonnable par rapport à certains.

Mais alors que tout augmente pour les ménages, est-ce que cette augmentation du prix de l'eau est bien comprise par les habitants ?

Sur les communes de Mayet, nous n'avons pas trop de problèmes. Je pense que les gens comprennent bien. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix parce que, outre l'inflation, on a eu les revalorisations des salaires. Et cela impacte notre budget à la fin de l'année. Il y a des communes où l'augmentation des tarifs de l'eau dépasse les 30%. On ne veut pas en arriver là et pour cela, on essaye d'appliquer tous les ans une hausse raisonnable.

L'eau n'était-elle pas finalement trop bon marché jusqu'à maintenant ?

Si certainement. Or vous savez des travaux, vous êtes tout de suite rendu à 20.000 ou 30.000 euros pour un remplacement de conduite si vous avez une urgence ou un problème sur le réseau. C'est une activité couteuse. Et puis si l'on pratique cette augmentation, c'est pour conserver un réseau et une eau de qualité. Enfin on aimerait que le syndicat mixte puisse exister pendant encore longtemps parce que tout ferme dans les communes et on aimerait garder un service public de proximité à Mayet.