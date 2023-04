Mayotte : la justice suspend l'évacuation d'un bidonville

Cela devait être le début de l'opération Wuambushu , "reprise" en mahorais, contre la délinquance et l'habitat insalubre à Mayotte. L'évacuation et la destruction du bidonville "Talus 2" dans la commune de Koungou devait commencer ce mardi 25 avril à 5 heures du matin heure de Paris. Elle a finalement été suspendue lundi 24 avril au soir par le juge des référés du tribunal de Mamoudzou qui estime que cette évacuation est "manifestement irrégulière" et met "en péril la sécurité des habitants". Une vingtaine d'habitants du bidonville, représentés par un collectif d'une dizaine avocats, avait saisi la justice. Cette évacuation est donc suspendue jusqu'à nouvel ordre. L'État a désormais la possibilité de déposer un recours.

Le préfet de Mayotte Thierry Suquet indique qu'il "prend acte de la décision du tribunal judiciaire de Mamoudzou" et précise qu'il a "demandé aux avocats de l'État de faire appel". De son côté, la députée LIOT de l'île, Estelle Youssoupha se dit "consternée" par cette décision et elle accuse "la justice à Mayotte d'être particulièrement clémente par rapport aux mineurs qui sèment la terreur à Mayotte". Au contraire, Me Flor Tercero, l'une des avocates du collectif qui a saisi le juge des référés salue "une victoire pour les habitants du quartier" de Koungou.

"Une opération anti-pauvre et brutale"

C'est un coup porté à l'opération Wuambushu, déjà vivement contestée. Les critiques émanent notamment du collectif "Uni.es contre une immigration jetable" qui réunit 400 associations et syndicats dont la Ligue des droits de l'homme. Ce collectif craint "de multiples violences et atteintes au droit" au cours de l'opération Wuambushu. L'association DAL (droit au logement) dénonce quant à elle "une opération anti-pauvre et brutale."

Selon la LDH, le gouvernement veut en réalité "régler la situation de misère sociale par la répression et en désignant les étrangers en boucs émissaires." Car Wuambushu a aussi pour objectif d'expulser les migrants en situation irrégulière dont la grande majorité vient des Comores voisines. La France compte les raccompagner sur l'île comorienne d'Anjouan, à 70 kilomètres des côtes mahoraises. Selon l'Insee, actuellement près de la moitié de la population de Mayotte n'a pas la nationalité française.