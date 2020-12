Mazingarbe : vers une liquidation judiciaire de l'usine de produits chimiques Mazam

"On se dit que c'est fini, on attend la liquidation." Coup dur pour les 77 salariés de Maxam, l'usine de produits chimiques qui fabrique du nitrate d'ammonium à Mazingarbe, entre Béthune et Lens (Pas-de-Calais). Alors que le redressement judiciaire du site a été prononcé le 26 octobre, l'unique repreneur qui s'était fait connaître a retiré son offre.

Les syndicats de l'usine l'ont appris ce jeudi 3 décembre directement auprès de la direction de Titanobel, qui envisageait de reprendre la quasi-totalité des employés et avec qui les discussions étaient en cours.

Très peu d'espoir de reprise

Dans les faits, un nouveau repreneur peut se faire connaitre d'ici au 16 décembre, date de la prochaine audience devant le tribunal de commerce de Lille. Mais selon les salariés, il y a très peu d'espoir qu'une autre offre soit validée par le juge.

En effet, l'entreprise est classée Seveso seuil haut - hautement protégé à cause des risques de pollution, et "n'importe qui ne peut pas la reprendre" expliquent les syndicats.

Plus de précisions sont attendues vendredi 4 décembre dans l'après-midi lors d'une réunion en mairie de Mazingarbe.