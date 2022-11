La nouvelle éco en Isère : McPhy, spécialiste de l'hydrogène, ancre ses activités à Grenoble

La société McPhy, qui fabrique des stations de distribution d'hydrogène et des électrolyseurs est installée également en Allemagne et en Italie. Elle compte environ 200 salariés au total et 90 d'entre eux viennent de s'installer dans un site de 4 000 mètres carrés à Grenoble. Un bâtiment située entre la rue Général Mangin et l'avenue Leon Blum anciennement occupé par les activités hydroélectriques d'Alstom puis General Electric. C'est depuis cette nouvelle base que McPhy entend prendre sa place dans un marché de la mobilité hydrogène promis à un bel avenir, même si ça reste un pari. Dans sa nouvelle usine McPhy pourrait à terme créer une centaine d'emplois supplémentaires pour une capacité de production pouvant aller jusqu'à 150 stations par an. Pour ça il faut encore que le marché décolle puisqu'à titre de comparaison il y a à ce jour, environ 200 stations hydrogène installées dans toute l'Europe. Rencontre avec Jean-Baptiste Lucas, directeur général de McPhy.

Jean-Baptiste Lucas, que va fabriquer McPhy dans cette nouvelle usine grenobloise ?

Eh bien, on va produire, concevoir et produire des stations de distribution d'hydrogène.

Vous savez faire aussi des électrolyseurs. Pourquoi ne pas les faire aussi ici ?

Nous n'avons pas pour objectif d'en construire ici parce qu'on a un dispositif industriel qui est structuré autour des différents métiers et que le métier de Grenoble, c'est la station et que nos électrolyseurs sont pour l'instant construits en Italie et espérons le très rapidement dans notre gigafactory française (qui s'installera à Belfort NDLR). Et qu'on pense que c'est mieux d'avoir des sites dédiés à des lignes de produits.

Vous déplacer aussi votre siège ici à Grenoble. Pourquoi ce choix de Grenoble et de quitter La Motte-Fanjas ?

On a une implantation historique en région Auvergne-Rhône-Alpes, à laquelle on est attaché puisque c'est l'histoire de McPhy. On était déjà présent à Grenoble puisque toutes nos équipes d'ingénierie et de développement étaient installées à Grenoble et ont a souhaité confirmer cet ancrage à Grenoble qui a l'avantage d'être un écosystème très favorable à l'hydrogène et à la technologie en général. On a eu la chance de trouver un site industriel qui correspondait à notre cahier des charges, qu'on s'est dépêché d'aménager et on est très content d'y être.

Le côté circulation difficile dans la métropole grenobloise, ça ne vous a pas fait peur ?

C'est sûr que c'est plus facile de se garer à La Motte-Fanjas qu'à Grenoble, mais on est bien connecté vis à vis des transports en commun. On a un grand nombre de collaborateurs qui viennent en vélo et on a un nombre de places de parking qui semble suffisant. A ce stade ça n'a pas été un élément bloquant.

Vous avez l'ambition de créer une centaine d'emplois avec ce déménagement. Est ce que vous trouvez la main d'œuvre ? On sait qu'il y a une certaine une tension en la matière.

Alors effectivement, sachant qu'on a déjà accompli une partie de ces créations, puisqu'on a donc embauché très fortement cette année. Effectivement, il y a de temps en temps une certaine tension sur des fonctions ou sur des profils un peu particuliers. Et donc, il faut être créatif et réactif pour embaucher les profils dont on a besoin. Ceci étant posé, l'hydrogène est quand même assez attractif et donc on a aussi un flux de cv assez important parce que le monde de l'hydrogène attire. Mais c'est vrai qu'il y a une petite tension sur les emplois, c'est clair.

Ce site passe de l'hydro-électricité à l'hydrogène mais ce ne sont pas du tout les mêmes métiers.

Alors oui, c'est vraiment des métiers différents et donc il n'y a pas forcément de transfert possible. Mais même si les métiers de l'hydrogène sont jeunes, on arrive quand même à trouver des gens qui ont des connaissances dans les équipements sous pression ou qui ont travaillé dans les secteurs de l'énergie renouvelable. On est aussi capable d'avoir des gens avec des compétences adjacentes et qui sont rapidement opérationnels.

Les mobilités hydrogène vont se développer pensez-vous, d'abord dans "mobilités lourdes". C'est à dire ?

L'hydrogène a un avantage très compétitif sur la batterie électrique lorsque les charges sont lourdes, sur les grandes distances et lorsque vous avez des flottes captives. Pour les déplacements intensifs aussi, c'est pourquoi notre partenariat avec Hype par exemple (opérateur spécialisé dans les taxis hydrogène) est important. Les marchés auxquels ont croit son ceux des bennes à ordures par exemple, des bus, des autocars et des poids-lourds.

Vous lancer une usine à la capacité importante dans un bassin où il y a de la concurrence. Je pense notamment à l'usine en construction de HRS à Champagnier...

Plus que de la concurrence c'est finalement du "partenariat" pour concourir au développement du marché. Ses dirigeants sont d'ailleurs présents à cette inauguration (entretien réalisé le jour de l'inauguration du nouveau site McPhy fin octobre). Nous ne croyons pas en une stratégie qui serait celle d'un opérateur unique.