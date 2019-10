Meaux accueille désormais la plus grande centrale photovoltaïque d'Ile-de-France

Plus de 39 000 panneaux solaires ont été installés

Meaux, France

Meaux Solaire a été inaugurée par Engie et Langa (sa filiale) en présence du maire et président de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux, Jean-François Copé. La ville accueille désormais ce qui est la plus grande installation photovoltaïque d'Ile-de-France. Grâce à cela, 4 200 foyers sont alimentés en énergie durable, soit près de 20 % de la population.

Le maire de Meaux, Jean-François Copé, inaugurant les installations - Droit Devant

Il y a encore peu de temps, c'était un terrain désaffecté, anciennement des carrières, entouré d'arbres. Puis un premier panneau photovoltaïque a fait son apparition en mars 2019. Aujourd'hui, le parc solaire en compte 39 996 sur une surface de 10 hectares, dans le Parc du Pâtis, entre la Marne, le canal de l'Ourcq.

Avec 18,6 gigawattheures d'électricité produits en moyenne chaque année, cette ferme solaire n'est pas le seul élément "vert" sur le site. Les panneaux ont été installés de façon à s'inscrire dans un environnement naturel. Mares, prairies ou encore murets ont été faits de sorte à ce que faune et flore puissent se développer. Oiseaux, insectes ou lézards pourraient donc y trouver refuge. Un projet de ruches et d'éco-pâturage devrait également être prochainement implanté.