Mécafor à Ussel inaugure son nouvel atelier, quatre ans après l'incendie criminel qui a détruit le précédent

C'est comme si la nuit du 23 au 24 décembre 2018 n'avait pas eu lieu. Au même endroit que le bâtiment détruit par un incendie criminel ce jour-là s'en dresse un autre aussi imposant, 700 mètres, c'est la même dimension que le précédent. À pleine 4 ans plus tard Mécafor, filiale de la coopérative forestière CFBL basée également à Ussel, retrouve donc un atelier de maintenance.

Un pont roulant de 8 tonnes

L'investissement est de 1,4 millions d'euros. Le nouveau bâtiment a été réalisé en bois. Et il est mieux à tout point de vue que l'ancien assure le gérant de Mécafor Éric Paillot. "On a profité de la reconstruction pour améliorer la sécurité, améliore l'ergonomie". Il intègre notamment un pont roulant de 8 tonnes pour déplacer des charges lourdes. Le nouvel atelier met en œuvre par ailleurs les normes récentes. Il est en particulier mieux isolé.

Le traumatisme toujours présent

"Une véritable renaissance" assurent de concert Éric Paillot et Lionel Say, directeur général de la CFBL. Ce qui ne signifie pas que le traumatisme de 2018 est effacé. "Quand on parle entre nous on préfère dire attentat" précise le gérant. Une façon de "montrer la violence, le choc émotionnel que ça a pu représenter". Le souvenir reste très présent également chez les 45 salariés. "On n'est pas à l'abri" se dit Yan. D'autant que les auteurs de l'incendie n'ont toujours pas pu être identifiés. Et tous de rappeler que les actions contre l'exploitation forestière ne cessent d'augmenter. Mais Mécafor est désormais plus prudente. Tous ses engins et son nouvel atelier sont équipés de caméras de surveillance