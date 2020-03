Mécaniciens, carrossiers, peintres, le leader de la voiture d'occasion recrute 150 CDI à Ingrandes-sur-Vienne

Comme France Bleu Poitou l'avait révélé dès l'automne 2019, une nouvelle entreprise s'installe au nord de Châtellerault et lance ce lundi une vaste campagne de recrutement. Le groupe Emil Frey, leader européen de la distribution automobile, propose 150 postes de mécaniciens, de carrossiers ou encore de peintres dans sa future usine qui ouvrira le 1er juin à Ingrandes-sur-Vienne.

"Nous avons des postes sur 23 métiers différents, explique Céline Heude, chargé de projet RH chez Emil Frey. Des métiers d'encadrants, comme responsable de production ou responsable qualité. Mais aussi des postes techniques comme des peintres, des carrossiers, des mécaniciens, des débosseleurs sans peinture, des experts en véhicules d'occasion, des diagnostiqueurs mais aussi des préparateurs esthétiques."

Jean-Pierre Abelin, président du Grand Châtellerault, entourée des dirigeants d'Emil Frey (à gauche sur l'image) et de 2L Logistics et DVTA (à droite). © Radio France - Jules Brelaz

"Si tu es le roi de la mécanique, rejoins-nous"

"Si tu es une experte en occasion, rejoins-nous", dit l'un des slogans de la campagne de recrutement diffusée sur emilefreyfrance-recrute.fr ainsi que dans les agences d'intérim, dans les missions locales, à Cap Emploi et Pole Emploi. A terme, le centre de rénovation de véhicules d'occasion d'Ingrandes-sur-Vienne reconditionnera chaque année 30.000 voitures issues des concessions du pays châtelleraudais.

"Pour nous, c'est un investissement très important, affirme Emmanuel Lemoine, directeur RH d'Emil Frey France. Nous apportons cinq millions d'euros qui sont liés aux bâtiments et aux machines dernier cri, il y a un million d'euros pour la Recherche et Développement et un peu plus de six millions pour la masse salariale et la formation, parce que l'on sait qu'il y aura des collaborateurs qui seront en reconversion et qu'il faudra soutenir pour qu'ils évoluent dans nos métiers."

Emil Frey associé au groupe 2L Logistics/DVTA et soutenu par le Grand Châtellerault

Pour prendre ses quartiers dans la friche industrielle de l'ancienne Coop Atlantique, le groupe Emil Frey s'est appuyé sur un partenariat avec le groupe de transport automobile 2L Logistics / DVTA, dont le siège se trouve également à Ingrandes-sur-Vienne. Sur les 150 CDI recherchés, 40 sont en fait à pourvoir au sein de la filiale DVTA, qui sera chargée de transporter les véhicules d'occasion vers l'usine Emil Frey où ils seront remis en état. A la recherche notamment de conducteurs routiers, DVTA recrute également directement à l'Ecole de la 2e chance de Châtellerault.

Le groupe Emil Frey a également bénéficié du soutien de l'agglomération du Grand Châtellerault qui a pris en charge le désamiantage du site en reconversion (320.000 euros) et la dépollution des sols (370.000 euros). Le président de la communauté d'agglomération Jean-Pierre Abelin justifie cet investissement en rappelant que lors de la disparition de l'usine Isoroy de Châtellault, la réhabilitation de la friche avait coûté un million d'euros d'argent public et qu'aujourd'hui, 700 personnes travaillent chez le maroquinier Arco et chez le fabriquant de micropieux Sotomet.

Pour candidater, il suffit de se rendre sur www.emilefreyfrance-recrute.fr © Radio France - Jules Brelaz

Premier du genre en France pour Emil Frey, le futur centre de rénovation des véhicules d'occasions d'Ingrandes a pour vocation de faire des émules. Quatre autres "garages géants" seraient déjà dans les cartons du groupe. Enfin, cette arrivée à Ingrandes est davantage un retour aux sources. Emil Frey France a en effet été créé en 1978 par Pierre Guénant dans la Technopole du Futuroscope de Poitiers.