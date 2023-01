Médecin en poste à 79 ans à La Réole : "Quand on a beaucoup d'expérience, on n'a pas envie de la gaspiller"

Alors qu'une forte mobilisation est attendue ce jeudi contre la réforme des retraites , et le report de l'âge légal de 62 à 64 ans, certains choisissent de continuer de travailler très, très, très tard. À La Réole, un des médecins généralistes, Christian Henry, a fêté cette année ses 55 ans de métier. Il a 79 ans et ne compte pas s'arrêter de sitôt. Pas pour l'argent ou l'activité mais surtout pour se sentir utile explique t-il : "Quand on a beaucoup d'expérience, on n'a pas envie de la gaspiller. Jean d'Ormesson ne s'est pas arrêté tout d'un coup à 65 ans..." s'amuse le quasi octogénaire. Alors travailler pour gagner plus d'argent ? Absolument pas répond le généraliste : "C'est plutôt pour ce que les gens m'apportent, c'est-à-dire d'abord une impression, peut-être fausse, que je ne suis pas totalement nul, que je ne suis pas totalement mort. Mais il y a d'abord la santé, il faut qu'il y ait le moteur qui marche et pour moi ça marche encore."

ⓘ Publicité

loading

À son cabinet, la première chose qu'on dit de lui c'est qu'il est là 24h/24, qu'on peut compter sur lui quoiqu'il arrive. C'est l'un des rares médecins à vivre à l'endroit où il travaille. Une simple porte sépare son cabinet de sa maison. Un des rares, aussi, à accepter encore des nouveaux patients comme Chantal et Coralie : "Quand mon médecin traitant est décédé, il n'y a que lui qui a bien voulu me reprendre, quand on a besoin de lui, il est toujours là. Il aime ses patients, il ne nous laissera pas tomber."

Nadège, sa secrétaire, travaille à ses côtés depuis 30 ans et le regarde avec beaucoup de respect : "C'est une force de la nature, je ne sais pas comment il fait." Pourtant, pas question pour elle d'imaginer travailler à 79 ans, "j'ai envie de profiter de la vie moi !" lâche t-elle dans un sourire. Son patron lui, a pourtant bien l'impression de profiter : "Je suis comme Giono, je voyage facilement dans ma tête" s'amuse t-il, en précisant qu'il part tout de même en vacances en Corse, au bord de l'eau, et à Paris, pour le théâtre.

La Réole en Gironde - Capture d'écran GoogleMap

Et quand on lui demande s'il se trouve vieux, sa réponse est claire : "Pas du tout ! Je suis ravi d'apprendre, alors oui, j'ai un peu moins de mémoire immédiate, mais non, je ne me trouve pas vieux." Christian Henry qui estime avoir la chance de ne pas exercer un travail pénible, ce qui lui permet, à l'inverse d'autres professions, d'être encore à son poste après tant d'années.