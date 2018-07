Nantes, France

Ils sont cinquante membres de Médecins du monde pour prendre en charge près de 400 migrants fatigués, souvent malades, qui ont soif et faim. La situation sanitaire du campement square Daviais se dégrade de jour en jour. En début de semaine, une douzaine d'associations ainsi que la mairie et les représentants des Eglises catholiques et protestantes ont écrit à la préfecture pour lui demander une aide d'urgence. L'ONG Médecins du monde a elle décidé d'intervenir.

Les besoins sont immenses

Des médecins sont présents, ce jeudi jusque dans la soirée, ainsi que des infirmiers, des pharmaciens, des traducteurs. Ils veulent dans un premier temps faire la liste des besoins et des maladies, traiter ce qu'ils peuvent, distribuer des médicaments et si nécessaire rediriger les malades vers les urgences.

Accès à l’eau potable et à l’hygiène limité, pas de toilettes accessibles, alimentation insuffisante, pas d’accès aux soins… Les conditions de vie de ces #migrants hommes, femmes et enfants à #Nantes sont gravement préjudiciables à leur santé pic.twitter.com/xdKWMhehyF — Médecins du Monde (@MdM_France) July 13, 2018

La préfète de Loire-Atlantique, Nicole Klein prévoit de faire évacuer le site dans les prochains jours. Elle annonce sur France Bleu Loire Océan la création d'un guichet administratif pendant 24 heures pour enregistrer les demandes d'asile de ceux qui peuvent y prétendre ou bien rediriger les migrants vers des centres d'accueil dans d'autres départements. A Médecin du monde, Mathieu Quinette, le coordinateur de l'opération redoute une nouvelle expulsion.