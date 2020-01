Medef 80 : la grève contre la réforme des retraites a créé des difficultés dans le commerce et l'hôtellerie

En ce début d'année, il y a des secteurs économiques en difficulté dans la Somme comme dans le reste des Hauts-de-France : la logistique, la restauration, l'industrie, la santé et le commerce rapporte Stéphan de Butler d'Ormond, le président du Medef dans le département, invité de France Bleu Picardie ce mardi à 8h10 à l'occasion de ses voeux ce mardi soir. Il explique que "le secteur commercial a vécu les effets des mouvements sociaux récents". La grève contre la réforme des retraites a selon lui, créé des difficultés notamment dans le secteur commercial et hôtelier mais il faut attendre pour mesurer les conséquences pour l'emploi.

Baisse des exportations

Stephan de Butler d'Ormond ajoute que le contexte international a aussi des conséquences pour l'industrie. Ainsi, les exportations ont baissé de 6% dans les Hauts-de-France par rapport à l'année dernière "d'où une industrie un peu plus en fragilité qui tire plutôt l'économie vers le bas". Il y a en revanche des secteurs qui se portent bien, "plutôt vifs", comme le bâtiment et les travaux publics.

Il y a des secteurs plutôt vifs comme le bâtiment et les travaux publics

Améliorer la desserte ferroviaire

Alors qu'une réunion publique a lieu ce mardi à partir de 19h30 au quai de l'innovation à Amiens au sujet du barreau Picardie-Roissy censé amener le TGV à Amiens en 2025, le président du Medef de la Somme rappelle que l'organisation patronale s'était investie sur le sujet il y a une dizaine d'années à travers une association. "L'important c'est de faire en sorte que notre territoire puisse être connecté au restant de l'Europe et aujourd'hui on s'est retrouvé un peu plus isolé d'autant plus qu'on a perdu la capitale régionale".

Il explique aussi que le Medef de la Somme a envoyé en novembre dernier un questionnaire sur la desserte ferroviaire à ses 260 adhérents. 91% ont répondu et ce qui ressort ce sont les horaires inadaptés, le manque d'espaces de travail et de connexions dans les trains notamment. Ce questionnaire a été envoyé aux collectivités et à la préfecture.