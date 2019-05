MEDEF et CPME de Côte-d'Or refusent de financer les baisses d'impôts

Les organisations patronales de Côte d'Orv demandent à l'Etat de réduire la dépense publique pour financer les baisses d'impôts des ménages. CPME et MEDEF refusent les projets de prime à la mobilité ou de taxes sur le Gazole Non Routier.

Dijon, France

Le gouvernement a annoncé une baisse d'impôts de "300 euros par foyer et par an" en moyenne. Pour le ministre des comptes publics, Gérard Darmanin, 95% des français seront concernés. Pour financer cette baisse d’impôts, le gouvernement envisage de réduire les niches fiscales des entreprises.

Farouche opposition de la CPME et du MEDEF en Côte-d'Or

Le MEDEF de Côte d'Or suggère de réaliser des économies en "supprimant des services de l'Etat ou revoir intégralement le mille-feuilles entre Etat, collectivités locales et métropole". David Butet, le président du MEDEF 21, dénonce le recrutement de "davantage de contractuels dans les services publics". Il s'interroge : "est-ce qu'on a un meilleur service public en France alors que les entreprises sont les plus taxées d'Europe ?"

A la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises de Côte d'Or, Geoffroy Secula refuse que les entreprises soient sollicitées. Il redoute que l'Etat taxe davantage le carburant des engins de chantier, le Gazole Non Routier. Geoffroy Secula explique que les impôts des entreprises ont augmenté en 2018 et 2019. Il annonce que la CPME s'inquiète du projet de prime de mobilité : "cette prime obligatoirement versée par les entreprises serait une nouvelle charge. Nous y sommes formellement opposés".