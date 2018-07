Geoffroy Roux de Bézieux, jusqu'ici vice-président du Medef, a été élu mardi à la

présidence de l'organisation patronale, ont annoncé ses instances. Il succède à Pierre Gattaz, en poste depuis juillet 2013. Il a été élu avec 284 voix sur 555 inscrits par les fédérations professionnelles et les Medef territoriaux qui siègent à l'Assemblée générale de l'organisation patronale.

L'homme d'affaires de 55 ans, est, depuis cinq ans, vice-président délégué et trésorier du Medef, en charge du pôle économie regroupant l'économie, la fiscalité, l'innovation et le numérique. Son opposant, Alexandre Saubot, ancien ancien négociateur social du Medef et ancien président de l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), a obtenu 224 voix.

Un nouveau "patron des patrons" spécialisé dans les nouvelles technologies

Geoffroy Roux de Bézieux dirige un fonds d'investissement de 250 salariés actif dans l'agro-alimentaire, les loisirs et les nouvelles technologies, appelé Notus-Technologies. Il a auparavant fondé plusieurs entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies : The phone house, première chaîne de magasins dédiés à la téléphonie mobile, qui a ouvert en huit ans 200 points de vente et généré un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros, et Omea Telecom qui lui a permis de lancer Virgin Mobile en 2006 avec le groupe Virgin.