Médiathèques à Nantes : empruntez vos livres en drive

Pour les mordus de lecture l'attente devenait insoutenable : ça y est c'est de nouveau possible d'emprunter en bibliothèque à Nantes ! Un système de "drive", des paniers de livres à emporter, a été mis en place depuis mardi dans quatre bibliothèques de la ville.

Récupérer son panier de livres en drive est désormais possible dans les bibliothèques de Nantes.

Il est de nouveau possible d'emprunter en bibliothèque à Nantes ! Un système de "drive", des paniers de livres à emporter, a été mis en place depuis ce mardi 2 juin. Vous commandez vos livres, CDs et DVDs sur internet puis vous passez les récupérer dans l'une des quatre médiathèques ouvertes : Jacques Demy (en centre-ville), Floresca-Guépin (quartier Bottière-Chénaie), Lisa Bresner (à Bellevue) et Luce-Courville (à Nantes-Nord). A la médiathèque de Jacques Demy, les habitués sont ravis de cette réouverture de l'emprunt.

"La médiathèque, ça m'a beaucoup manqué !" - Françoise

Françoise lit environ dix livres par mois et elle commençait à se lasser de sa bibliothèque personnelle. La réouverture de l'emprunt est un vrai soulagement pour elle. Cinq livres récupérés en "drive" sous le bras et le sourire aux lèvres, elle repart bouquiner. "C'est ce qui m'a le plus manqué, la bibliothèque à Nantes !" s'étonne Lucie.

Le drive, récupérer son panier de livres

"J'ai réservé sur internet, je trouve que ça fonctionne bien !", note Lucienne. "Après je ne sais pas ce que ça va donner quand il y aura beaucoup de monde" modère Nadine,"mais là c'est parfait !".

"Ça fait plaisir de voir du monde de nouveau !", sourit Marie-Renée, bibliothécaire depuis 30 ans.

Une boîte de retour des livres est également disponible à la médiathèque. Les ouvrages sont mis de côté pendant 10 jours pour éviter toute contamination, avant d'être réinsérés dans la boucle d'emprunts. Les bibliothécaires, masques sur le visage et mains lavées au gel hydroalcoolique, s'occupent de confectionner les paniers de livres pour le "drive". "C'est sûr, c'est assez chronophage pour nous", reconnaît Marie-Renée, "parce que notre bibliothèque n'est pas organisée pour [ce service à l'origine]."

Pour la réouverture complète de cette médiathèque Jacques Demy à Nantes, il faudra attendre encore un mois, jusqu'au 7 juillet. Comme les autres bibliothèques de la ville. Toutes les informations sont à retrouver sur le site : bm.nantes.fr

Informations pratiques - Horaires d'ouverture en "drive"

Médiathèques Floresca Guépin, Lisa Bresner et Luce Courville : du mardi au samedi, de 10h à 18h, jusqu'au 4 juillet.

Médiathèque Jacques Demy : le lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi de 10h à 19h, jusqu'au 11 juillet.