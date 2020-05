Médiatyc accompagne les commerçants nîmois

L'agence, experte en réseaux sociaux, crée un groupe Facebook et un blog pour promouvoir les drives et les livraisons faites par les commerçants de Nîmes. Avec l''agence Calibre 22, ils lancent aussi un décor de profil facebook : Je soutiens l'économie nîmoise

Créée il y a 5 ans, par Fabien Forné, Médiatyc accompagne les entreprises, les indépendants, les commerces dans la mise en place de leur stratégie digitale, de la réalisation de leur site Web à la construction de leur image sur tous les réseaux sociaux grâce à des clips, des formations etc...

Fabien Forné, Stéphanie Cadène et Jean Pierre Palomar ont proposé à ceux qui font du drive ou de la livraison à domicile de s'inscrire sur le groupe facebook. Ils ont aussi mis à disposition leur important réseau de contacts.

On y trouve des boutiques d'alimentaire et restauration, ont suivi les livres, les vêtements, et plus surprenant des entreprises de travaux public et même un pisciniste pour livrer des produits d'entretien.

https://www.drive-livraison-a-domicile-nimes.com/

Pour que le consommateur s'y retrouve, ils ont crée un blog, permettant de chercher par domaine.

https://www.facebook.com/groups/507628203451324/

Avec l'agence Calibre 22, ils ont aussi crée un décor de profil facebook (photo -ci dessus)

En prévision, une application pour téléphone mobile.