"Il y aura de quoi faire" pour l'Ascension assure le directeur de l'office de tourisme Médoc Atlantique

Alors que démarre ce mercredi soir le week-end de l'Ascension, sans limitation de déplacement, mais sans bars et restaurants non plus, Nicolas Jabaudon, le directeur de l'office de tourisme Médoc Atlantique assure qu'il y a "de quoi faire" pour les touristes sur sa destination.

Se déplacer ? Oui. Aller à la plage ? Oui. Faire du shopping, aller en terrasse ? Pas encore. C'est la problématique des lieux touristiques pour ce week-end de l'Ascension, qui débute ce mercredi 12 mai au soir, pour s'achever le dimanche 16. Pour autant, sur la destination Médoc Atlantique, "pas d'inquiétude sur le fait de s'ennuyer", assure sur France Bleu Gironde le directeur de l'office de tourisme. "Pour ce week-end, il y aura de quoi faire", promet Nicolas Jabaudon.

"En février, même si les activités de loisirs et les restaurants étaient fermés, les touristes sont venus et ont trouvé de quoi s'occuper avec les balades en vélo, à pied, mais aussi les activités nautiques, puisque la plupart des visiteurs possèdent leur propre matériel et donc peuvent s'adonner à leur pratique favorite", rassure Nicolas Jabaudon.

Du monde dans les meublés, moins dans les campings

Côté réservations, "les hébergements qui ont plus de succès sont les locations de vacances", dit-il, citant "les meublés de tourisme, les gîtes, les chambres d'hôtes, tout ce que l'on loue chez un particulier et via les plateformes". Sur ce type d'hébergement en Médoc Atlantique, "on atteint des taux de remplissage de 50%" pour l'Ascension, contre "60% sur le week-end du 8 mai".

Le redémarrage est en revanche "assez calme" dans les campings, précise Nicolas Jabaudon. "Ce sont des structures assez lourdes à rouvrir, certains exploitants ont des difficultés à recruter, donc ils ont repoussé les dates d'ouverture. Ils ont dû prendre cette décision avant les annonces de début mai".

Plage centrale de Lacanau (avant le déconfinement) © Radio France - Stéphane Hiscock

Quant à l'été, "tous les indicateurs sont au vert" pour les vacances. "On s'attend à avoir une saison d'été 2021 très positive", se projette Nicolas Jabaudon. "On est sur des bases de 2019, qui avait été une année exceptionnelle en terme de fréquentation", assure le directeur de l'office de tourisme Médoc Atlantique.

"L'Atlantique est plébiscité. J'entendais le directeur général de Blablacar très optimiste, la SNCF aussi. Les Français vont rester en France, les étrangers vont pouvoir venir puisqu'il y a ce dispositif de pass sanitaire à l'échelle européenne qui va être mis en place petit à petit".

Un appel pour trouver du personnel dans la restauration

Cet afflux de touristes risque en revanche de poser une problématique, et ce dès le 19 mai, à savoir le manque de main d'œuvre. "Je lance un appel", a tenté Niccolas Jabaudon ce mercredi. Il cherche "des personnes qui aimeraient ou projetteraient de travailler sur la côte Atlantique, du Verdon-sur-Mer jusqu'à Lacanau, en passant par Soulac, Vendays-Montalivet. Il y a des offres à pourvoir et plus précisément dans le secteur de la restauration", assure-t-il.