Médoc : la chocolaterie Mademoiselle de Margaux fête ses 50 ans et compte se développer

La chocolaterie girondine Mademoiselle de Margaux installée dans la commune du Médoc fête ses 50 ans ce samedi. L'entreprise, membre du groupe breton Loc Maria Biscuits compte une vingtaine de salariés et veut se développer encore plus localement et à l'international.